"Keine gute Beziehung": Verena Ofarim reflektiert Gil-Ehe

Jahre nach der Trennung von Gil Ofarim (43) spricht seine Ex-Frau Verena Ofarim jetzt ungewohnt offen über ihre gescheiterte Ehe und die Folgen. In einem RTL-Interview beschreibt sie die gemeinsame Zeit als belastende Lebensphase: "Ich war in einer persönlichen Krise und mit meinem Job nicht mehr zufrieden. Äußere Umstände haben mich zum Nachdenken gebracht." Und weiter: "Ich konnte dem nicht entfliehen." Die Ehe zwischen den beiden hielt knapp vier Jahre und endete 2018 – zwei gemeinsame Kinder gingen aus der Beziehung hervor.

Nach der Trennung folgte ein kräftezehrender Rosenkrieg, auch ein Sorgerechtsstreit um die zwei gemeinsamen Kinder belastete Verena. Rückblickend erzählt die 39-Jährige, dass sie schon damals gewarnt wurde: "Es gab viele Menschen, die gesagt haben: keine gute Beziehung." Freunde und Bekannte hätten ihr davon abgeraten, mit Gil zusammenzuleben. Doch sie habe "die Erfahrung selbst machen müssen" – und bereue das heute nicht. "Meine Erfahrung hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin", so Verena.

Heute hat Verena ihr Leben neu ausgerichtet und arbeitet als Yoga- und Meditationslehrerin sowie als Motivationscoach. Damit begleitet sie andere Menschen durch schwierige Lebensphasen – Erfahrungen, die sie selbst gut kennt. Nachdem Gil im australischen Dschungelcamp im Februar die Krone gewonnen hatte und damit zurück ins Rampenlicht gerückt war, hatte sich seine Ex zunächst eher zurückgehalten. Auf Instagram teilte sie damals nachdenkliche Zeilen über Momente, die herausfordern – ganz ohne seinen Namen zu nennen.

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Getty Images Gil und Verena Ofarim

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IMAGO / APress Verena Ofarim, Dezember 2024

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RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow