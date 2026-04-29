Vanessa Nwattu nachdenklich: Fernbeziehung belastet sie

Bei den Reality Awards gab Vanessa Nwattu (26) ihre neue Beziehung bekannt und betonte, glücklich zu sein. Eines scheint das Liebesglück jedoch zu dämpfen. In einer Instagram-Story teilt die Influencerin die Gedanken, die sie gerade beschäftigen, mit ihrer Community. Dabei kommt auch das Thema Fernbeziehung zur Sprache – eine Sache, die Vanessa offenbar belastet. "Long-Distance-Beziehungen machen echt keinen Spaß. Man kann sich nicht einfach so eben mal sehen und ich brauche Nähe eigentlich sehr. Es ist schön, das Gefühl von Vermissen zu erleben, aber andererseits tut es auch weh", schildert sie sichtlich nachdenklich. Details zu ihrer Beziehung, wie weit die Distanz ist oder wie oft man sich besuchen kann, behielt Vanessa aber für sich.

Trotz der Entfernung scheint Vanessa mit ihrer neuen Liebe aber glücklich zu sein. Sie selbst hält die Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus – ihren Partner zeigte sie der Community bisher noch nicht. Stattdessen plauderte ihre beste Freundin Brenda Brinkmann im Livetalk "Nightfever" ein paar Details aus. "Ja, ich habe ihn kennengelernt. Ich schwöre, ich liebe ihn. Er ist mein Lieblingsschwager", schwärmte sie von Vanessas neuem Partner. Er sei nicht nur fürsorglich und liebevoll, sondern auch reif: "Er lässt ihr die Bühne und sagt: 'Ey, das ist deine Show, das ist deine Arbeit und ich würde mich niemals in den Vordergrund stellen'."

Ihr neuer Partner ist Vanessas erste Beziehung nach der Trennung von Aleksandar Petrovic (35). Diese Beziehung endete nach der gemeinsamen Teilnahme bei Temptation Island VIP und brach danach in einen gewaltigen Rosenkrieg aus, der immer noch anhält. Trotz dessen nahmen die beiden an der neuen Staffel Prominent getrennt teil. Die Staffel wird in wenigen Tagen ausgestrahlt, die ersten Minuten sind aber schon auf RTL+ abrufbar. In dem Teaser wird sehr deutlich, wie angespannt die Stimmung zwischen Vanessa und Aleks tatsächlich ist. Beim Einzug weigert sich die 26-Jährige, ihn zu begrüßen. "Man gibt sogar einem Hund die Pfote!", schimpft er daraufhin. Als sie dann noch den Sekt ablehnt, den er ihr anbietet, eskaliert es.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / vanessa.nwa Brenda Brinkmann und Vanessa Nwattu, Februar 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"