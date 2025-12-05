Zartmann und Co.: Das sind die Gewinner der 1LIVE Krone 2025

Am Donnerstagabend versammelten sich die Stars der deutschen Musikszene im historischen Lokschuppen in Bielefeld, um die 1LIVE Krone 2025 zu feiern. Der wichtigste deutsche Musikpreis wurde in insgesamt neun Kategorien vergeben, und über 1200 Gäste erlebten eine energiegeladene Show in clubartiger Atmosphäre. Moderiert von Aminata Belli (33), dominierte vor allem Zartmann den Abend: Er gewann nicht nur den Titel "Bester Künstler", sondern auch "Bester Song" mit "Tau mich auf". Nina Chuba (27) sicherte sich erneut die Krone als "Beste Künstlerin", während Ski Aggu (28) mit "Palermo" zum wiederholten Mal den "Besten Hip-Hop Song" mit nach Hause nahm. Besonders aufregend war die Premiere der neuen Kategorien "Bester Party Song", in der Filow und Ikkimel mit "Jiggy" triumphierten, und "Bester Pop Act", den Nico Santos (32) für sich entschied.

Neben den musikalischen Auszeichnungen beeindruckten auch andere besondere Ehrungen: Tahsim Durgun erhielt die Krone für "Beste Unterhaltung", wobei Laudatorin Parshad in ihrer Rede erklärte, wie sein talentierter Mix aus Humor und Tragik Brücken zwischen Kulturen schlage. Juan Moreno und Sinan Sevinç wurden für ihre Biografie "Babo – Die Haftbefehl Story" mit dem Sonderpreis ausgezeichnet und stießen mit ihrer Arbeit wichtige gesellschaftliche Diskussionen an. Der Abend war zudem ein Fest der Live-Performances: WizTheMC, Paula Hartmann und FiNCH (35) sorgten mit emotionalen und mitreißenden Auftritten für Gänsehaut-Momente. Besonders Tokio Hotel setzten mit ihrem neuen Song "Changes" den Schlusspunkt einer unvergesslichen Veranstaltung.

Die 1LIVE Krone ist längst ein Fixpunkt der deutschen Popkultur, was auch das enorme Zuschauerinteresse zeigt – über zwei Millionen Votes wurden in diesem Jahr abgegeben. Neben den prominenten Gästen waren auch zahlreiche Fans Teil des Events, die Tickets über Gewinnspiele ergattern konnten. Für Rapperin Ikkimel, die gleich zwei Preise abräumte, war die Preisverleihung ein besonderer Moment: Ihren Newcomer-Status hat sie mit ihrem Debütalbum und Festivalauftritten eindrucksvoll hinter sich gelassen. Die Show wird ab dem 6. Dezember in der ARD Mediathek verfügbar sein und bietet allen, die nicht live dabei sein konnten, die Gelegenheit, die Highlights dieses Abends voller Emotionen und beeindruckender Performances nachzuerleben.

Imago Zartmann bei der Preisverleihung der 1LIVE Krone

Imago Ski Aggu bei der Preisverleihung der 1LIVE Krone 2025

Imago Ikkimel bei der Einslive Krone 2025