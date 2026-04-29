Nach Beziehungs-Aus: Marco Cerullo teilt kryptische Zeilen

Marco Cerullo (37) und Coco gingen erst am Valentinstag mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit – doch das Liebesglück hielt nicht lange. Nur wenige Wochen nach dem romantischen Liebesbekenntnis verkündete Marco das Beziehungsaus. Nun meldet sich der Realitystar erneut zu Wort: In seiner Instagram-Story teilte er nachdenkliche Zeilen, die viele Fans aufhorchen lassen. "Ich war mir so sicher, dass das mein Glück ist. Und jetzt merke ich: Das Leben hat oft andere Pläne", schreibt er.

Dazu veröffentlicht er einen Schnappschuss, der wie ein stiller Moment der Selbstreflexion wirkt: Marco sitzt entspannt, die Beine ausgestreckt, ein Tablet auf den Oberschenkeln, offenbar in die Ferne blickend. Die kryptische Botschaft folgt kurz, nachdem er die Trennung vom Model öffentlich gemacht hatte. Erst vor Kurzem hatten die beiden ihre Liebe mit romantischen Pärchenfotos gefeiert – nun scheint der Traum schon geplatzt. Ob Marco mit seinen Worten auf die gescheiterte Beziehung zu Coco anspielt, lässt er offen.

Doch nicht nur der ehemalige Love Island VIP-Kandidat lässt seine Fans mit Fragen zurück: Auch Coco meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. Sie postete ein Foto von sich in einem weißen Kleid und reagierte damit ganz offensichtlich auf Marcos Trennungs-Statement. Seine Worte, dass "es einfach nicht mehr passt, auch wenn man es versucht hat", zitierte sie kurzerhand selbst – und setzte dann einen Kommentar darunter, der saß: "Respekt". Noch deutlicher wurde Coco mit einem zweiten Satz, der wie eine spitze Abrechnung wirkte: "Was die 'Greenflag' angeht, war ich wohl farbenblind."

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Imago Marco Cerullo, TV-Star

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026