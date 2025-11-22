Minus 34 Kilo: Bridget Fonda strahlt nach Gewichtsverlust

Bridget Fonda (61) zeigte sich jetzt bei einem Spaziergang in Los Angeles und überraschte mit ihrer deutlich schlankeren Figur, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Die ehemalige Schauspielerin trug bei dem seltenen öffentlichen Auftritt ein lässiges schwarzes Outfit, kombiniert mit einem weißen Shirt, schlichten Sneakern und ihrer charakteristischen Hochsteckfrisur. Mit einer schwarzen Umhängetasche und einer großen gelben Tragetasche wirkte sie entspannt und zufrieden. Die zurückgezogen lebende "Jackie Brown"-Darstellerin war zuletzt nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen, ihr verändertes Erscheinungsbild fiel jedoch sofort ins Auge.

Zu ihrer beeindruckenden Transformation, die eine Abnahme von etwa 34 Kilogramm umfasst, äußerte sich Ernährungsberaterin Monica Partier gegenüber dem Medium. Sie erklärte, dass solch ein Gewichtsverlust gerade im Alter über 50 Jahren alles andere als leicht zu bewerkstelligen ist. Eigeninitiative sei der Schlüssel: Von einer Umstellung auf unverarbeitete Lebensmittel, ausreichend Eiweiß, gesunden Fetten bis hin zu Stressreduktion seien viele Wege denkbar. Spezielle Medikamente wie Ozempic könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Schon im Juni zeigte sich das Netz gespalten über die gewaltige Abnahme des Hollywoodstars. Während einige Fans in Foren und auf Social Media begeistert schrieben, wie gut der ehemaligen Schauspielerin ihre neue Figur stehe, äußerten andere Bedenken. Auch damals wurde spekuliert, ob eventuell Medikamente oder eine radikale Diät im Spiel seien. Offiziell hatte die 61-Jährige jedoch nie verraten, wie sie das Abnehmen geschafft hat. Ob Bridget dank Ozempic, einem neuen Fitnessplan oder geänderter Ernährung so erschlankt ist, verriet sie bisher nicht, berichtete Daily Mail.

