Bridget Fonda (58) wurde erstmals nach zwölf Jahren in der Öffentlichkeit gesichtet. Die Schauspielerin machte sich 1990 mit ihrer Rolle im dritten Teil von "Der Pate" einen Namen. Doch bereits im Jahr 2002 entschied sich die Nichte von Jane Fonda (84) dazu, ihre Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte die "Jackie Brown"-Darstellerin sieben Jahre später. Seither wurde Bridget nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen – bis jetzt.

Dem Nachrichtenportal Daily Mail liegen Bilder vor, die die 58-Jährige beim Einkaufen zeigen. Der ehemals blonde Filmstar ist darauf allerdings kaum wiederzuerkennen. Ihr mittlerweile ergrautes Haar trug die TV-Bekanntheit zu einem Zopf zusammengebunden. Anstelle ihrer glamourösen Abendroben trug die Familienmutter ein lässiges Alltagsoutfit, bestehend aus einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil und einer dunklen Hose.

Die Schauspielerin hatte sich damals für das Ende ihrer Karriere entschieden, um sich auf die Erziehung ihres einzigen Kindes, den mittlerweile 17-jährigen Oliver, konzentrieren zu können. Zusammen mit ihm und ihrem Ehemann, dem Musiker Danny Elfman (68), lebt die 58-Jährige derzeit in Los Angeles.

Anzeige

Getty Images Bridget Fonda im März 2002

Anzeige

Getty Images Bridget Fonda, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Bridget Fonda im Mai 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de