Mutterschaft macht Krysten Ritter noch stärker als je zuvor

Seit der Geburt ihres Sohnes Bruce im Juli 2019 hat sich für Krysten Ritter (44) vieles verändert – auch beruflich. Die Schauspielerin, die als Jessica Jones bekannt wurde, kehrt in der Marvel-Serie "Daredevil: Born Again" in ihre Kultrolle zurück und bringt dabei eine völlig neue Energie mit. Gegenüber dem Magazin People erklärt sie, dass die Mutterschaft ihr eine Art innere Kraft verliehen habe, die sie nun direkt in ihre Figur einfließen lässt. "Ich denke, eine Mutter zu sein und diese zusätzliche Ebene zu haben, ist so aufregend, weil man dadurch größer und stärker als je zuvor wird", sagte sie und betonte: "Diese Mama-Bär-Energie und diese Wildheit, die in dir erwacht, wenn du ein eigenes Kind hast – das wollte ich unbedingt in die Figur einbringen."

In "Daredevil: Born Again" ist Jessica Jones erstmals selbst Mutter – was auch in den Comics so vorgesehen ist. Für Krysten war das eine willkommene Gelegenheit, die Figur noch tiefer zu erkunden. "Diese Figur hat so viel Gewicht auf den Schultern und so viel Psychologie, und dann noch mehr hinzuzufügen – ich meine, man kann sich nichts Besseres wünschen", schwärmt sie. Gleichzeitig lag ihr daran, Mütter auf dem Bildschirm nicht in der üblichen Klischee-Schublade zu zeigen: "Ich wollte die Wildheit zeigen und was für eine Heilungsmöglichkeit es ist, Mutter zu werden – und wie man dadurch wirklich eine vollständige Version seiner selbst werden kann." Neue Folgen der zweiten Staffel erscheinen dienstags auf Disney+.

Krysten feierte in der Netflix-Serie "Jessica Jones" ihren internationalen Durchbruch. Die Figur der Jessica Jones hat eine von der Schauspielerin viel geliebte Eigenschaft: ihren unbedingten Willen, sich für andere einzusetzen. "Jessica hat immer für die Underdogs gekämpft. Ich glaube, was die Leute an ihr lieben, ist, dass sie einen Fuß vor den anderen setzt, auch wenn es schwer ist", erklärte sie. Ihr Sohn Bruce, den sie mit ihrem Ex-Freund Adam Granduciel hat, ist heute sechs Jahre alt. Wie sehr er sie prägt, macht Krysten deutlich, wenn sie über Jessica Jones' neu gewonnene Entschlossenheit spricht: "Wenn du sie oder ihr Kind angreifst, wird sie kommen. Und das begeistert mich."

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Getty Images Krysten Ritter 2019 bei der "Jessica Jones"-Premiere der 3. Staffel in Hollywood.

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Getty Images Krysten Ritter bei der Premiere von "El Camino: A Breaking Bad Movie"

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Getty Images Krysten Ritter, Schauspielerin