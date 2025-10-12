Bridget Fondas privates Familienleben mit Mann Danny Elfman

Bridget Fonda (61), einst eine gefeierte Hollywood-Schauspielerin, lebt seit über zwei Jahrzehnten zurückgezogen und meidet das Rampenlicht. Ihre Karriere beendete sie, nachdem sie 2003 in einer romantischen Zeremonie in Los Angeles Danny Elfman (72) geheiratet hatte. Dabei führte kein Geringerer als ihr Vater, Peter Fonda, die Braut zum Altar, wie People berichtet. Zwei Jahre später wurde ihr Sohn Oliver geboren, und Bridget entschied sich, ihre Schauspielkarriere auf Eis zu legen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Seitdem führt sie ein ruhiges Leben fernab der Öffentlichkeit, obwohl sie in diesem Jahr mit Danny erstmals seit 16 Jahren gemeinsam in Kalifornien gesichtet wurde.

Ihr Mann Danny ist in der Unterhaltungsindustrie eine feste Größe und bleibt aktiv im Geschäft. Er machte sich zunächst als Sänger der Band Oingo Boingo einen Namen, wechselte jedoch 1995 zur Filmmusik und erschuf unvergessliche Klänge wie die Soundtracks zu "Batman Returns", "Edward mit den Scherenhänden" und "The Nightmare Before Christmas". Ebenso ist er der kreative Kopf hinter beliebten Themes wie von "Die Simpsons" und "Desperate Housewives".

Das zurückgezogene Leben ist eine bewusste Entscheidung von Bridget, die aus einer berühmten Schauspielerfamilie stammt. Ihr Großvater Henry Fonda, ihr Vater Peter Fonda und ihre Tante Jane Fonda (87) prägten die Filmwelt, doch Bridget wollte sich aus deren Schatten lösen und wählte ein anderes Lebensmodell. 2025 antwortete sie auf die Frage, ob sie in die Schauspielerei zurückkehren wolle, laut New York Post mit: "Ich glaube nicht, es ist zu schön, Zivilistin zu sein." Mit Danny und ihrem Sohn Oliver scheint sie ein Leben abseits von Ruhm und Kamera gefunden zu haben, das ihr vollkommene Zufriedenheit bietet.

Getty Images Bridget Fonda, Schauspielerin

Getty Images Danny Elfman, Komponist

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin