Gerichtszoff: Kelli Ferrell verklagt Ex-Mann wegen Unterhalt

Kelli Ferrell muss sich erneut mit ihrem Ex-Mann Mark Ferrell vor Gericht auseinandersetzen. Die "Real Housewives of Atlanta"-Darstellerin, die das primäre Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder hat, hat Mark wegen ausstehender Unterhaltszahlungen verklagt. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, soll er die monatlichen Zahlungen in Höhe von 3.991 Dollar (3.452 Euro) für Januar und Februar nicht geleistet haben. Insgesamt belaufe sich der ausstehende Betrag auf 7.982 Dollar (6.904 Euro). In den Unterlagen behauptet die Realitystar-Darstellerin, die sich selbst bereits mit einer Klage konfrontiert sah, Mark hätte die Mittel zur Verfügung gehabt, aber absichtlich nicht gezahlt, was die gemeinsamen Kinder in eine "unangemessene Notlage" gebracht habe. Mark hat sich bislang noch nicht zu dem Fall geäußert.

Ein Sprecher von Mark teilte TMZ jedoch mit, dass er in "stetigem Kontakt" mit Kelli und ihren Anwälten über seine finanzielle Situation und seine "Bemühungen, eine Anstellung zu finden" stehe. Er habe Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen vorgelegt, um zu belegen, dass er nicht über die Mittel verfüge, um die monatlichen Unterhaltszahlungen zu leisten. Zudem behauptet der Sprecher, Mark habe Kelli im Dezember 2025 noch 61.000 Dollar (52.763 Euro) gezahlt. Der Vertreter fügte hinzu, Mark habe in den vergangenen Monaten mehrfach darum gebeten, seine Kinder sehen zu dürfen, doch diese Anfragen seien unbeantwortet geblieben oder abgelehnt worden: "Herr Ferrell hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass er seine Kinder unterstützen und ein aktiver Vater in ihrem Leben bleiben möchte." Auch Kellis Sprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenwebsite, dass das Wohlergehen der Töchter oberste Priorität habe.

Kelli und Mark liefern sich bereits seit über einem Jahr einen erbitterten Rechtsstreit. Die beiden hatten 2011 geheiratet, bevor Kelli 2022 die Scheidung einreichte. Die endgültige Scheidung wurde im September 2024 vollzogen. Bereits im vergangenen Jahr war Mark ins Gefängnis geworfen worden, nachdem Kelli ihm vorgeworfen hatte, mit Unterhaltszahlungen im Rückstand zu sein. Er kam erst wieder frei, nachdem er den ausstehenden Betrag beglichen hatte. Mark wiederum warf Kelli vor, ihm den Zugang zu den Kindern zu verweigern, was sie jedoch bestritt. Die finanzielle Situation des ehemaligen Paares scheint angespannt zu sein. Mark durchläuft derzeit ein Insolvenzverfahren, was bereits bei früheren rechtlichen Auseinandersetzungen eine Rolle spielte.

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Getty Images Kelli Ferrell, Juni 2025

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Getty Images Kelli Ferrell, "Real Housewives"-Bekanntheit

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Getty Images Kelli Ferrell, Mai 2025