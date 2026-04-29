Jason Kelce enthüllt nun: Kylie ist sein bester Teamkollege

Bei einer Podiumsdiskussion an der Rowan University in New Jersey hat der frühere NFL-Star Jason Kelce (38) jetzt eine unerwartete Antwort auf eine besondere Frage gegeben. Als er gefragt wurde, wer sein liebster Teamkollege aller Zeiten sei, nannte der 38-Jährige nicht etwa einen seiner ehemaligen Mitspieler bei den Philadelphia Eagles oder seinen Bruder Travis (36) aus gemeinsamen College-Zeiten – sondern seine Ehefrau Kylie (34). "Sie ist mein liebster Teamkollege", sagte er laut dem Magazin People gegenüber dem Publikum und fügte hinzu: "Sie hat mir Geduld, Tugenden und Selbstlosigkeit beigebracht. Ich habe von ihr bei Weitem mehr gelernt als von irgendjemand anderem."

Anschließend würdigte Jason auch seine ehemaligen Mitspieler auf dem Footballfeld und schwärmte von der Zeit mit den Eagles. "Man schätzt jeden Mitspieler, mit dem man spielt, so wie er ist, und ich hatte viele großartige in Philadelphia", sagte er. Besonders ans Herz gewachsen seien ihm dabei Lane Johnson, Isaac Seumalo, Chris Long und Bo Allen. Diejenigen, mit denen man am längsten zusammen war und die härtesten Zeiten durchgestanden habe, seien am Ende die, die man am meisten liebe, betonte Jason.

Jason und Kylie sind seit Jahren ein eingespieltes Duo. Kylie ist unter anderem Gastgeberin des Podcasts "Not Gonna Lie" und gibt dort regelmäßig amüsante Einblicke in das Familienleben. Zuletzt sorgte sie für Lacher, als sie verriet, dass Jason den Spitznamen ihrer zweijährigen Tochter Bennett – die von allen "Bennie" genannt wird – falsch schreibt. "Er schreibt Bennies Namen noch immer mit einem 'y'. Da sind wir uns nicht einig", sagte sie.

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025

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Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern