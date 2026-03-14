Kelly Osbourne gedenkt Ozzy: Rührende Geste auf Instagram

Kelly Osbourne (41) hat ihrem verstorbenen Vater Ozzy Osbourne (†76) einen emotionalen Besuch abgestattet. Die 41-Jährige legte am Freitag auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire einen bunten Blumenstrauß auf das Grab des Rockstars nieder. Auf Instagram teilte Kelly einen Schnappschuss des farbenfrohen Bouquets, das auf Ozzys letzter Ruhestätte ruht. Zudem postete sie ein Foto des weitläufigen Grundstücks, auf dem eine große Blumendekoration am See zu sehen ist. Darauf steht in großen Buchstaben "Ozzy f*****g Osbourne". "Habe heute Morgen etwas Zeit mit meinem Daddy verbracht!", schrieb die TV-Persönlichkeit zu ihrem Beitrag. Ozzy starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an Herzversagen – nur zwei Wochen nach seinem letzten Konzert mit Black Sabbath im Villa Park in Birmingham.

Der Besuch am Grab fand wenige Tage nach einem weiteren schmerzhaften Kapitel in Kellys Trauerzeit statt. Erst Ende Februar hatte sie gemeinsam mit ihrer Mutter Sharon (73) bei den BRIT Awards 2026 in Manchester einen Preis stellvertretend für Ozzy entgegengenommen. Was folgte, war jedoch kein Trost, sondern eine Welle bösartiger Kommentare in den sozialen Medien. Kelly wehrte sich öffentlich und mit klaren Worten. In einem Statement in ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Es ist besonders grausam, jemandem wehzutun, der offensichtlich eine schwere Zeit durchmacht. Mich zu treten, wenn ich am Boden liege, meine Schmerzen anzuzweifeln, meine Probleme als Klatsch zu verbreiten und mir den Rücken zuzukehren, wenn ich Unterstützung und Liebe am dringendsten brauche."

Auch bei den Grammy Awards 2026 gestand Kelly ihren Schmerz: "Ich will nicht lügen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, es ginge mir gut, denn das tut es nicht. Das ist das Schwerste, was ich je in meinem Leben durchgemacht habe", sagte sie laut People. Gleichzeitig betonte sie, wie sehr der Verlust die Familie zusammengeschweißt hat: Sie und ihr Bruder Jack (40) seien noch enger zusammengerückt, ihre Mutter Sharon ebenfalls. Kelly – die mit Sid Wilson (49) verlobt ist und gemeinsam mit ihm einen kleinen Sohn namens Sidney hat – sprach auch voller Dankbarkeit über die Ehrung ihres Vaters durch die Musikwelt. Ozzy sei "einer der größten Männer, die je auf diesem Planeten gelebt haben", so Kelly.

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Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Kelly Osbourne mit ihrem Vater Ozzy

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ActionPress Ozzy, Kelly, Aimee, Sharon und Jack Osbourne