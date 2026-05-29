Ozzy Osbournes Familie plant einen KI-Avatar für die Fans

Gut ein Jahr nach dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) plant seine Witwe Sharon Osbourne (73), den verstorbenen Rockstar mithilfe von Künstlicher Intelligenz weiterleben zu lassen. Die 73-Jährige gab kürzlich bekannt, dass ein KI-Avatar von Ozzy erschaffen werden soll, der auf seinem Aussehen und seiner Persönlichkeit basiert. Damit sollen Fans die Möglichkeit erhalten, auch in Zukunft mit dem legendären Black-Sabbath-Sänger zu interagieren. Sharon wurde nach der Bekanntgabe dieser Pläne gut gelaunt in Los Angeles gesichtet, wie die Daily Mail berichtete.

Der KI-Avatar soll Ozzy gewissermaßen "für immer leben lassen" – so die Worte, die im Zusammenhang mit dem Projekt gefallen sind. Konkrete Details dazu, wie der Avatar technisch umgesetzt werden soll oder wann er für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, sind bisher noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass Sharon die treibende Kraft hinter dem Vorhaben ist und die Initiative maßgeblich vorantreibt.

Ozzy, der mit bürgerlichem Namen John Osbourne hieß, starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Der Musiker war vor allem als Frontmann der Rockband Black Sabbath sowie als Solokünstler weltberühmt geworden. Mit Sharon war er seit 1982 verheiratet. Das Paar hatte gemeinsam drei Kinder, und ihre Beziehung wurde einem breiten Publikum auch durch die Realityshow "The Osbournes" bekannt, in der die Familie ihr ungewöhnliches Leben vor den Kameras zeigte. Sharon und Ozzy galten trotz aller Hochs und Tiefs als eines der bekanntesten Ehepaare der Rockwelt.

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IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger

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Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

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Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne