"Challenge": Romina Palm wagt ersten Trip ohne Tochter Hazel

Für Romina Palm (27) steht in Kürze eine ganz besondere Premiere an: Die Influencerin wird erstmals mehrere Tage ohne ihre einjährige Tochter Hazel verbringen. Von Samstag bis Montag ist sie zu einem Influencer-Trip eingeladen – drei Tage, die für sie gleichzeitig aufregend und emotional sind. In ihrer Instagram-Story teilt sie mit ihren Followern, wie lange sie über die Entscheidung nachgedacht hat und was sie schließlich dazu bewogen hat, doch mitzufahren.

Wie Romina in ihrer Story erklärt, war die Überlegung alles andere als leicht: "Ich habe wirklich lange hin und her überlegt. Soll ich es machen? Wie soll ich es machen? Dann habe ich aber gedacht, Romina, das war doch dein Ziel, wieder mehr deinem Job nachzugehen und das Vertrauen zu Kunden beziehungsweise Brands aufzubauen", so die 27-Jährige. Auch die Möglichkeit, andere Influencer kennenzulernen, habe sie schließlich überzeugt. Hazel ist in dieser Zeit nicht allein: Sie reist gemeinsam mit der Nanny der Familie und ihrem Vater Christian Wolf (30) bereits vorab zu einem Hochzeitsort in der Nähe. Nach drei Tagen will Romina dort zu den beiden stoßen.

Dass Romina das Thema Kinderbetreuung beschäftigt, ist nicht neu. Im Podcast "Unter uns gesagt" hatte sie kürzlich bereits offen erzählt, wie schwierig es ihr anfangs gefallen war, ihre Tochter überhaupt bei der Nanny zu lassen und langsam Vertrauen aufzubauen. "Ich wollte mein Baby einfach nicht hergeben. Es war für mich schwer zu akzeptieren", gestand sie. Romina und Christian sind verlobt und reisen viel gemeinsam – die Nanny begleitet die kleine Familie dabei dauerhaft.

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Hazel im Krankenhaus

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