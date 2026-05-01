Sharon Osbourne gedenkt ihrem Ozzy mit bewegendem Kuss

Rührende Geste von Sharon Osbourne (73) in London: Bei einem Charity-Event für Cure Parkinson's in einem Store an der Regent Street ehrt sie ihren verstorbenen Ehemann Ozzy Osbourne (†76) auf besonders persönliche Weise. Die dreifache Mutter erscheint ganz in Weiß zu der Veranstaltung, bei der auch der limitierte Duft "No. 88 Prince of Darkness" offiziell vorgestellt wird – eine Hommage an den legendären Black-Sabbath-Frontmann. Vor den Fotografen posiert Sharon neben einem großen Foto von Ozzy und drückt dem Bild einen Kuss auf, wie unter anderem Mirror berichtet. Mit ihrem Auftritt unterstützt sie die Organisation, die sich der Forschung zu der Krankheit widmet, mit der Ozzy bis zu seinem Tod zu kämpfen hatte.

Im eleganten Ambiente des Carl-Friedrik-Stores wirkt Sharon gelöst, lächelt in die Kameras und stellt sich geduldig den Gästen. Zwischendurch posiert sie auch mit Filmproduzent Andy Copping, mit dem sie schon 2017 für die Konzertdoku "Black Sabbath: The End of The End" zusammenarbeitete. Für die Fans ist der Duft eine besondere Erinnerung an Ozzy, während gleichzeitig Geld für den Kampf gegen Parkinson zusammenkommt. Ozzy war im Juli 2025 an Herzversagen gestorben – nur zwei Wochen nach seinem letzten Konzert in Birmingham.

Parallel zu den Charity-Aktivitäten treibt die Familie ein weiteres Herzensprojekt voran: das geplante Biopic über Ozzy. Sohn Jack Osbourne (40) verriet im Gespräch mit dem US-Sender SiriusXM, dass man sich in der nächsten Entwicklungsphase befinde und die Besetzung für die Hauptrolle bereits feststehe. Den Namen des Schauspielers durfte der Realitystar allerdings noch nicht preisgeben, schwärmte aber von einem "phänomenalen" Darsteller. Sharon selbst erklärte in der Talkshow "Piers Morgan Uncensored", der Film sei nach Ozzys Tod ihr "Hauptziel". Das Drehbuch stammt von Lee Hall, der bereits den Elton-John-Film "Rocketman" schrieb, und soll vor allem die Liebesgeschichte zwischen Ozzy und seiner Frau erzählen. Über das gemeinsame Leben schrieb Sharon schon 2021 in einem Statement, es sei oft "wild, verrückt und gefährlich" gewesen – zusammengehalten habe sie jedoch immer ihre unzerstörbare Liebe.

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Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

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Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

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Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York