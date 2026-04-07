Nach Ozzys Tod: Sharon Osbourne trennt sich von Luxusvilla

Sharon Osbourne (73) trennt sich von dem Anwesen in Los Angeles, das sie mit ihrem verstorbenen Ehemann Ozzy Osbourne (†76) bewohnt hat. Die Villa im exklusiven Stadtteil Hancock Park, nur acht Kilometer von der Innenstadt entfernt, steht nun für 17 Millionen Dollar (rund 14.750.542 Euro) zum Verkauf. Das berichtet unter anderem Daily Mail. Die 73-Jährige hat sich acht Monate nach dem Tod des Rockmusikers dazu entschieden, sich zu verkleinern. Das Paar hatte die Immobilie, die aus den 1920er-Jahren stammt, im Jahr 2015 für 11,85 Millionen Dollar (rund 10.281.995 Euro) erworben. Sharon wird künftig ihre Zeit zwischen dem Familiensitz in Buckinghamshire und einer Wohnung in Los Angeles aufteilen, um in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder zu sein.

Das beeindruckende Anwesen bietet rund 950 Quadratmeter Wohnfläche und verfügt zusätzlich über ein Gästehaus auf dem Grundstück. Zu den Highlights gehört ein Heimkino mit einer Sammlung von Autogrammen prominenter Gäste, darunter die Unterschrift von Elvis Presley (†42), der einst den Kamin signierte, als das Haus noch dem Radiomoderator Frank Bresee gehörte. Weitere besondere Merkmale sind eine geschwungene Treppe, ein großer Kronleuchter und eine verzierte Decke. Sharon und Ozzy verbrachten die ersten Jahre in der Villa damit, sie zu renovieren und dabei den Stil des frühen 20. Jahrhunderts zu bewahren. Sharon fand die alte Küche "zu modern" und ließ sie im Einklang mit dem historischen Charakter des Hauses umgestalten. Auch das Gästehaus wurde angepasst und der Pool im Außenbereich erneuert.

Für Sharon, die seit den 80er-Jahren mit Ozzy verheiratet war, ist der Schritt auch persönlich ein großer Einschnitt. Der Sänger starb im Juli 2025 an Herzversagen und wurde im privaten Park ihres alten britischen Landsitzes Welders House in Buckinghamshire beigesetzt, den die beiden bereits Anfang der 90er-Jahre erworben hatten. Während Ozzys Wunsch immer war, nach England zurückzukehren, leben die drei gemeinsamen Kinder Aimee, Jack und Kelly mittlerweile mit ihren Familien wieder in Los Angeles. Um ihren fünf Enkelkindern näher zu sein, will die Witwe deshalb einen Teil des Jahres in ihrer neuen L.A.-Wohnung verbringen. Auf Instagram erinnerte sie vor Kurzem mit einem Foto ihrer ineinander verschränkten Hände an ihren Ehemann und schrieb dazu schlicht: "Forever Valentine" – eine leise Erinnerung an die lange gemeinsame Zeit, die sie nun auch räumlich Stück für Stück hinter sich lässt.

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Imago Sharon Osbourne und Kelly Osbourne verlassen ein Restaurant in Mayfair, London am 26. November 2025

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Instagram / kellyosbourne Sharon und Ozzy Osbourne mit ihrem Enkel Sidney

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Instagram / sharonosbourne Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne