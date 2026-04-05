Bandelt Kelly Osbourne nach Trennung schon wieder neu an?

Kelly Osbourne (41) und Sid Wilson (49) sind gerade erst getrennt, da scheint sie schon wieder fleißig zu flirten. Wie Daily Mail berichtet, könnte die Tochter von Ozzy Osbourne (†76) jetzt mit der Internetpersönlichkeit Kiinicki anbandeln. Die beiden besuchten in den vergangenen Tagen wohl gemeinsam eine Veranstaltung, denn in Kellys Instagram-Story posierten sie ordentlich rausgeputzt für ein Selfie. Nur wenige Wochen vor der offiziellen Trennung wurde Kelly auch schon mal in Begleitung von Kiinicki gesehen. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie sich nach einer After-Show-Party in einer Sofaecke im luxuriösen Broadwick Hotel in Soho sehr nahe kamen. "Sie waren die ganze Nacht unzertrennlich und versuchten kaum, das zu verbergen", plauderte ein Augenzeuge aus.

Dabei liegt die Trennung von Kelly und Sid erst wenige Tage zurück. Ende März wurde bekannt, dass die beiden ihre Verlobung aufgelöst haben. "Kelly und Sid haben beschlossen, ihre Verlobung aufzulösen. Kelly hat nach dem Verlust ihres Vaters zu kämpfen. Der Trauerprozess war unglaublich schwer, und sie hat alles getan, um damit fertig zu werden", erzählte ein Insider gegenüber Daily Mail. Der Tod von Papa Ozzy im Sommer vergangenen Jahres war ein Schock für die Familie Osbourne und der Trauerprozess scheint vor allem für Kelly eine große Herausforderung zu sein. Zudem sollen sie und der Slipknot-Star schon zuvor Probleme gehabt haben, was sie aber kaum in die Öffentlichkeit trugen. Ihre Beziehung endete demnach nur sieben Monate nach der Verlobung.

Um die Trennung zu verarbeiten, griff Kelly offenbar zu einem besonderen Mittel. In einer Instagram-Story zeigte sie ein brandneues Tattoo, das sie sich auf den Oberkörper stechen ließ. Das Motiv ist ein orangefarbener Stern und befindet sich neben ihren bereits vorhandenen auf den Rippen. "Ich liebe diesen Satz. 'Vergib dir selbst, dass du nicht schon früher wusstest, was dir nur die Zeit lehren konnte'", schrieb die 41-Jährige zu den Fotos aus dem Tattoostudio – ein nachdenklicher Satz, der zu ihrer derzeitigen Situation passt. Kellys neuer Fokus liegt nun offenbar vor allem auf sich selbst und auf ihrem Sohn Sidney.

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit Kiinicki im April 2026

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

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Getty Images Kelly Osbourne bei der 32. Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles