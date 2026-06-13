Emilia Clarke ist noch immer wütend auf das GoT-Finale

Jahre nach dem Ende von Game of Thrones hat Emilia Clarke (39) noch immer mit dem Schicksal ihrer Figur Daenerys Targaryen gehadert. Gegenüber Variety sprach die Schauspielerin jetzt offen darüber, wie wütend sie noch heute auf das Serienfinale ist – und vor allem auf eine ganz bestimmte Szene. Dass ihr Schauspielkollege Kit Harington (39) als Jon Snow ausgerechnet sie, Daenerys, am Ende tötet, hat sie nicht wirklich verwunden. "Das ist das Letzte, was ich sage, bevor der freche kleine Scheißer mich absticht", scherzte sie über ihre letzten Worte an Kits Figur. "Verdammt nochmal, ich war so sauer. Ich war absolut fuchsteufelswild."

In demselben Interview schilderte Emilia auch, wie sie seinerzeit von Daenerys' Schicksal erfahren hatte. Gerade von einem Urlaub zurückgekehrt, las sie die Drehbücher für die finale Staffel – und verließ anschließend wie in Trance das Haus. "Ich habe meine Schlüssel vergessen, mein Handy vergessen, alles vergessen – und bin stundenlang herumgelaufen, um zu verarbeiten, was ich in dieser Staffel zu tun hatte", erinnerte sie sich. Das Ende der Serie habe sich fundamental anders angefühlt als der Abschluss anderer Drehs. "Das war ein Weinen von 'Ich weiß nicht, was gerade mit mir passiert'", beschrieb sie ihre Gefühle damals. Inzwischen blickt sie versöhnlicher zurück: "Ich bin dankbar für sie. Sie hat mir viel beigebracht."

Emilia spielte Daenerys Targaryen von 2011 bis 2019 in der HBO-Erfolgsserie. Die Rolle war ihr Sprungbrett ins internationale Rampenlicht und prägte ihre Karriere maßgeblich. Nach fast sieben Jahren Pause kehrte sie Anfang 2026 mit der Spionageserie "Ponies" auf dem Streamingdienst Peacock auf den Bildschirm zurück – an der Seite von Haley Lu Richardson (31). Bereits 2024 hatte sie gegenüber dem Magazin People erklärt, wie sehr sich ihr Blick auf die Kultserie mit zunehmendem zeitlichen Abstand verändert habe: "Das war unglaublich besonders und unglaublich selten."

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Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

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Imago Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

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Imago Emilia Clarke in der Peacock-Serie "Ponies" (2026)