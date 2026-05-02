Kelly Osbourne genießt Kuschelzeit mit Sohn nach Liebes-Aus

Rund einen Monat nach dem Ende ihrer Verlobung mit Slipknot-DJ Sid Wilson (49) zeigt Kelly Osbourne (41), wer ihr gerade am wichtigsten ist: ihr Sohn Sidney. Die 41-Jährige teilte auf Instagram zwei kurze Videos, in denen sie mit dem Dreijährigen zu Hause auf dem Sofa entspannt. Der Kleine trägt dabei einen Buzz-Lightyear-Schlafanzug und strahlt in die Kamera – ein herzerwärmendes Bild, das zeigt, wie die Musikertochter trotz allem die Kraft findet, ihrem Kind eine glückliche Kindheit zu bieten.

Die Verlobung zwischen Kelly und Sid war im März still und leise beendet worden – nur sieben Monate, nachdem der Musiker ihr bei einem ganz besonderen Anlass einen Antrag gemacht hatte: backstage beim letzten Konzert ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) mit Black Sabbath in Birmingham, umgeben von der ganzen Familie. Wie Insider nun gegenüber der Daily Mail berichten, war die Zeit danach für Kelly alles andere als einfach. "Kelly und Sid haben entschieden, ihre Verlobung aufzulösen", heißt es aus dem Umfeld der Britin. "Kelly kämpft sehr mit dem Verlust ihres Vaters. Der Trauerprozess ist unglaublich schwer, und sie tut alles, was sie kann, um damit umzugehen." Trotz allem bleibt sie nüchtern und konzentriert sich nun auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter.

Kelly und Sid lernten sich kennen, als Slipknot einst beim Ozzfest tourte – dem Musikfestival, das Kellys Eltern gegründet hatten. Rund 23 Jahre später wurde aus der langen Freundschaft eine Liebesbeziehung. Am Valentinstag 2022 machte Kelly ihre Gefühle öffentlich und schrieb dazu auf Instagram: "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind. Du bist mein bester Freund, meine Seelenverwandte, und ich bin so tief in dich verliebt, Sidney George Wilson." Noch im selben Jahr brachte sie den gemeinsamen Sohn Sidney zur Welt – benannt nach seinem Vater.

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney

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https://www.instagram.com/stories/kellyosbourne/3886587458703872899/ Kelly Osbourne kuschelt mit ihrem dreijährigen Sohn Sidney

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022