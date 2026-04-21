Entfolgt: Kelly Osbourne durchschneidet letztes Band mit Sid

Kelly Osbourne (41) hat auf Instagram nun auch die letzten digitalen Verbindungen zu ihrem Ex-Verlobten Sid Wilson (49) gekappt. Die Tochter der Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) entfolgte dem Slipknot-Star auf der Plattform und löschte außerdem das Video von seinem Heiratsantrag. Auch Sid entfolgte Kelly seinerseits. Die beiden hatten sich im März getrennt, nachdem er ihr im Juli des vergangenen Jahres einen Antrag gemacht hatte. Kellys Mutter Sharon (73) und ihr Bruder Jack (40) folgen dem Musiker auf Instagram hingegen nach wie vor.

Trotz des Liebes-Aus gibt sich Kelly laut eigener Aussage optimistisch, wie The Sun berichtete. Auf der Hochzeit ihres Freundes Bradley Riches, die dieser auf Instagram dokumentierte, war die TV-Persönlichkeit laut in einem Clip zu hören, in dem sie über die Liebe schwärmt: "Es ist so real. Wie echte Liebe! Es hat mir Hoffnung gegeben, weil ich mir sage: Sie ist noch da draußen!" Die Trennung von Sid trifft Kelly, die als wahrer Familienmensch gilt, in einer ohnehin schwierigen Zeit – ihr Vater, den Fans liebevoll als "Fürst der Finsternis" betiteln, starb wenige Wochen nach dem Heiratsantrag.

Schon seit Längerem wird Kelly eine mögliche neue Romanze nachgesagt. Die Internetpersönlichkeit Kiinicki, die die Pronomen they/them verwendet, soll laut Daily Mail bereits in den Wochen rund um die Trennung sehr eng mit Kelly zusammen gewesen sein. Beobachter wollen das Duo bei einer After-Party zu Konzerten von Lily Allen (40) im Londoner Palladium eng beieinander gesehen haben. Auf Instagram teilte Kelly zuletzt ein Selfie mit Kiinicki sowie einen Schnappschuss von Kiinicki, den sie mit einem Augenzwinkern kommentierte. Kellys neuer Fokus liegt nun offenbar vor allem auf sich selbst, auf ihrem Sohn Sidney und ihrem Glück.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Die Musiker Sid Wilson und Kelly Osbourne, Collage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit Kiinicki im April 2026