Gwyneth & Co.: Das waren die emotionalsten Reden der Oscars

Bei den Oscars geht es nicht nur um goldene Trophäen und glamouröse Robenauftritte – sondern auch um die großen Tränen der Gewinner. Besonders Gwyneth Paltrow (53) lieferte 1999 einen unvergesslichen Auftritt, als sie für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Die Schauspielerin trat auf die Bühne, um ihren Oscar entgegenzunehmen, und konnte zunächst ihre Fassung bewahren, während sie sich bei Cast und Crew bedankte. Doch als sie begann, ihrer Familie zu danken, brach sie in Tränen aus – ihre Stimme wurde quietschig und war zeitweise kaum noch zu verstehen. Gwyneth gilt bis heute als einer der bekanntesten Oscar-Weinkrämpfe der Geschichte.

Halle Berry (59) machte es der 53-Jährigen drei Jahre später nach und lieferte einen ebenso emotionalen Moment. Als sie 2002 für "Monster's Ball" als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, schrieb sie Geschichte als erste schwarze Frau, die diese Ehrung erhielt. "Oh mein Gott", schluchzte sie mit Tränen, die ihr übers Gesicht liefen, "dieser Moment ist so viel größer als ich." Auch Zoe Saldana (47) weinte im März 2025, als sie ihren Oscar für "Emilia Perez" gewann. Weitere Schauspielerinnen, die bei ihren Dankesreden den Tränen nahe waren oder diese nicht zurückhalten konnten, sind Charlize Theron (50), die 2004 für "Monster" geehrt wurde, sowie Nicole Kidman (58), Jennifer Hudson (44) und Octavia Spencer (53), die 2012 bei ihrer Rede für "The Help" sogar sagte: "Entschuldigung, ich flippe aus!"

Doch nicht nur die Frauen kämpfen auf der Oscar-Bühne mit den Emotionen. Ben Affleck (53) rang 2013 um seine Fassung, als "Argo" – ein Film, bei dem er Regie führte, produzierte und mitspielte – den Oscar für den Besten Film gewann. Er wurde emotional, als er seiner Frau Jennifer Garner (53) dafür dankte, dass sie hart daran gearbeitet habe, ihre Ehe zum Laufen zu bringen, und seine Stimme brach, als er die Auszeichnung seinen Kindern Violet (20), Samuel (14) und Seraphina (17) widmete. Auch Angelina Jolie (50) verlor 2000 die Kontrolle über ihre Tränen, als sie ihren Oscar als Beste Nebendarstellerin für "Girl Interrupted" erhielt und ihrem Bruder James, ihrer Mutter Marcheline Bertrand (†56) und ihrem Vater Jon Voight (87) dankte. Es bleibt spannend, wer von den Favoriten dieses Jahr das Rennen macht und mit seiner Dankesrede Geschichte schreibt.

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Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Oscar-Verleihung für "Shakespeare in Love", 1999

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Getty Images Halle Berry den 74. Oscars, 2002

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Getty Images Ben Affleck bei den Oscars, 2013