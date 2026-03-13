Oscar-Prognosen: Sie haben gute Chancen auf den "Goldjungen"

Kurz vor der großen Oscar-Verleihung am 15. März steigt die Spannung in Hollywood. Das Magazin Us Weekly hat nun bereits seine Prognosen für die 98. Academy Awards veröffentlicht. Als Favorit auf den Titel des besten Films gilt demnach der Horror-Thriller "Sinners", der bereits bei den SAG Awards im März dieses Jahres als bestes Ensemble überzeugen konnte. Auch in der Kategorie bester Hauptdarsteller sieht das Magazin Michael B. Jordan (39) vorne, der in dem Film gleich zwei Rollen spielt – die Zwillinge Stack und Smoke. Bei den Golden Globes hatte noch Timothée Chalamet (30) für "Marty Supreme" die Nase vorn, doch bei den SAG Awards sicherte sich Michael überraschend den Sieg.

In der Kategorie beste Hauptdarstellerin gilt Jessie Buckley (36) für ihre Rolle in "Hamnet" als nahezu sichere Gewinnerin. Auch bei den Golden Globes konnte sie bereits überzeugen. Bei den Nebendarstellern rechnet Us Weekly mit Siegen für Sean Penn (65) in "One Battle After Another" und Amy Madigan (75) in "Weapons", die beide bereits bei den SAG Awards ausgezeichnet wurden. Als bester Regisseur wird Paul Thomas Anderson (55) für "One Battle After Another" gehandelt, der ebenfalls schon einen Golden Globe in dieser Kategorie gewonnen hat. Zudem gilt der Film "Frankenstein" in den Kategorien Maske und Kostüm als Favorit, während "KPop Demon Hunters" als bester Animationsfilm gehandelt wird.

Die Oscar-Verleihung gilt als die bedeutendste Auszeichnung der Filmbranche, und schon eine Nominierung ist für viele Schauspieler ein großer Meilenstein. Besonders in der Kategorie beste Hauptdarstellerin wird es diesmal spannend: Neben Jessie Buckley wurden auch Kate Hudson (46), Rose Byrne (46), Renate Reinsve (38) und Emma Stone (37) nominiert. Dieses Jahr hat Emma mit ihren Nominierungen für den Film "Bugonia" sogar einen neuen Rekord aufgestellt: Mit 37 Jahren kommt sie insgesamt auf sieben Nominierungen und ist damit die jüngste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die diese Marke erreicht hat. Nun bleibt abzuwarten, welche Nominierten sich schon bald über einen "Goldjungen" freuen dürfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Oscar-Trophäe

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan mit zwei Actor Awards bei der 32. Verleihung im Shrine Auditorium in Los Angeles, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone mit ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Poor Things" bei den 96. Academy Awards in Hollywood (2024)