Oscar-Schock: Diese Stars bleiben dieses Jahr der Gala fern

Die Verleihung der Academy Awards gehört jedes Jahr zu den größten Events der Filmwelt. Auch 2026 werden wieder zahlreiche Stars über den roten Teppich schreiten, wenn die Gala live auf ProSieben übertragen wird. Doch einige prominente Namen werden in diesem Jahr überraschend fehlen – darunter sogar Beteiligte an nominierten Filmen. So soll Schauspieler Connor Storrie dem Event fernbleiben, obwohl sein Co-Star Hudson Williams laut Just Jared anreisen wird. Auch Rennfahrer und Produzent Lewis Hamilton (41) wird die Preisverleihung verpassen. Der Formel-1-Star war an dem Film "F1" beteiligt, der für den Preis als Bester Film nominiert ist – er befindet sich jedoch wegen des Großen Preises von China derzeit in Shanghai.

Ein weiterer Abwesender ist Schauspieler Motaz Malhees, der im Film "The Voice of Hind Rajab" mitspielt, der als Bester internationaler Film nominiert ist. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte er, dass er nicht in die USA einreisen dürfe und deshalb nicht teilnehmen könne. Auch Schauspielerin Rachel Zegler (24) wird offenbar nicht vor Ort sein – sie hält sich derzeit im Vereinigten Königreich auf, nachdem sie im vergangenen Jahr noch selbst einen Preis auf der Bühne präsentierte. Zudem gilt ein Auftritt von Sean Penn (65) als eher unwahrscheinlich, nachdem der Oscarpreisträger bereits andere Preisverleihungen in diesem Jahr ausgelassen hat. Sicher fehlen wird dagegen Will Smith (57): Nach dem Eklat bei den 94. Academy Awards ist er noch immer von allen Oscar-Veranstaltungen ausgeschlossen.

Doch Will ist nicht der einzige Promi, der von den Oscars verbannt wurde. Wie das Magazin People berichtete, gehören Bill Cosby (88), Harvey Weinstein (73), Roman Polanski (92), Adam Kimmel, Carmine Caridi und Richard Gere (76) zu den wenigen Personen, die die Academy unter anderem wegen schwerwiegender Vergehen ausschließt. Die ethischen Standards der Academy seien dabei maßgebend. In ihren Richtlinien steht, dass Mitglieder sich so verhalten sollen, "dass dies mit dem guten Ruf der Academy vereinbar ist". Wer dagegen verstößt, muss mit drastischen Konsequenzen rechnen – bis hin zum dauerhaften Ausschluss aus dem Kreis der Oscar-würdigen Stars.

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Getty Images Lewis Hamilton, F1-Star

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Getty Images Rachel Zegler und Gal Gadot bei den Oscars 2025 in Hollywood

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Getty Images Will Smith, Schauspieler