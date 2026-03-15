Schon gewusst? Das sind die bestbezahlten Schauspieler 2025

Adam Sandler (59) ist offiziell der König von Hollywoods Gehaltsliste: Der vermögende Schauspieler und Comedian führt 2025 die Forbes-Rangliste der bestbezahlten Stars an. Laut dem Wirtschaftsmagazin strich Adam im vergangenen Geschäftsjahr satte 42 Millionen Euro ein. Verantwortlich dafür sind vor allem seine Hauptrolle und die Produktion von "Happy Gilmore 2" sowie sein Part in dem Netflix-Film "Jay Kelly". Dort steht er gemeinsam mit George Clooney (64) vor der Kamera, der es in dem Ranking auf Platz 13 geschafft hat. Direkt hinter Adam landet Tom Cruise (63), der sich mit seinem neuesten Mission: Impossible-Abenteuer den zweiten Platz sichern konnte.

Tom kassierte für "Mission: Impossible – The Final Reckoning" stolze 40 Millionen Euro und verpasst damit nur knapp die Spitze. Auf Rang drei folgt Mark Wahlberg (54) mit 38 Millionen Euro, der mit Projekten wie "The Family Plan" und "Play Dirty" abräumte. Scarlett Johansson (41) sichert sich mit 37 Millionen Euro den vierten Platz und überzeugt dabei nicht nur als Schauspielerin in Filmen wie "Jurassic World: Rebirth" und "The Phoenician Scheme", sondern auch mit ihrem Regiedebüt "Eleanor the Great". Brad Pitt (62) komplettiert mit 36 Millionen Euro die Top Five – der Hollywoodstar punktete unter anderem mit dem Rennfilm "F1", der bei den Oscars sogar als Bester Film nominiert wurde. In den Top Ten finden sich außerdem Denzel Washington (71), Jack Black (56), Jason Momoa (46) und Daniel Craig (58), deren Gagen sich zwischen 24 und 32 Millionen Euro bewegen.

Für einen besonderen Rekord sorgt Millie Bobby Brown (22): Die Stranger Things-Darstellerin ist mit 22 Jahren die jüngste Schauspielerin, die es jemals in die Forbes-Liste der bestbezahlten Stars geschafft hat. Millie verdiente 23 Millionen Euro und überzeugte das Publikum nicht nur in der fünften und letzten Staffel der Kultserie, sondern auch im Sci-Fi-Abenteuer "The Electric State" an der Seite von Chris Pratt (46). Spitzenverdiener Adam hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr vom reinen Slapstick-Komiker zum gefragten Charakterdarsteller und Produzenten entwickelt und arbeitet häufig mit denselben Kollegen und Freundeskreis zusammen – viele seiner Projekte entstehen in enger Zusammenarbeit mit seiner Frau Jackie (51) und gemeinsamen Freunden. Dass an Hollywood-Sets große Summen fließen, zeigt auch eine weitere Zahl des Magazins: Insgesamt kassierten die 20 bestbezahlten Schauspieler im vergangenen Jahr 511 Millionen Euro – und damit deutlich weniger als noch im Vorjahr.

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Getty Images Adam Sandler beim Santa Barbara International Film Festival, Februar 2026

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Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025