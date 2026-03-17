Ex-Quarterback Rex Culpepper stirbt im Alter von 28 Jahren

Die Football-Welt trauert um Rex Culpepper. Der frühere Quarterback der Syracuse University ist im Alter von nur 28 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wie die Tampa Bay Times berichtet, verunglückte Rex am Samstag, dem 14. März, bei einem Motocross-Unfall im US-Bundesstaat Georgia tödlich. Seine Verlobte Savanna Morgan bestätigte den Tod des Sportlers zwei Tage später in einem bewegenden Beitrag auf Instagram. "Niemand erwartet, die Liebe seines Lebens zu treffen und sie nur sechs kurze Jahre nach dem Kennenlernen zu verlieren", schrieb sie. Die beiden hatten sich erst wenige Wochen zuvor verlobt.

In ihrer emotionalen Traueranzeige erinnerte sich Savanna an die gemeinsame Zeit mit Rex: "Rex glaubte nicht immer an Seelenverwandte, aber gegen Ende sagte er mir, dass er nicht wusste, wie es sich anfühlte, einen Seelenverwandten zu haben, bis wir uns wie Erweiterungen voneinander fühlten." Sie betonte, dass sie jeden einzelnen Tag so gelebt hätten, als wäre es ihr letzter. "Wir haben jede Kleinigkeit getan, die wir uns vorgenommen haben, zwischen dem Erlernen neuer Fähigkeiten und Hobbys und dem Reisen an neue Orte. Es gab bei uns nie Freizeit und keinen Moment getrennt voneinander. Ich bereue keinen einzigen Tag in unseren sechs Jahren", schrieb die trauernde Witwe. Auch sein bester Freund Victor Silva würdigte Rex und beschrieb ihn als harten Arbeiter, der bei Zusammenkünften gerne unterhielt und ein Vorbild für alle war, die ihn kannten.

Rex hatte in seiner Sportlerkarriere bereits einen schweren Schicksalsschlag überwunden. Im März 2018 wurde bei ihm als Student im ersten Studienjahr Hodenkrebs diagnostiziert. Während der Chemotherapie spielte er dennoch im Frühjahrsspiel der Orange mit und führte sein Team beim letzten Drive des Spiels zu einem Touchdown. Nur wenige Monate später wurde er für krebsfrei erklärt und konnte in seiner zweiten Saison wieder spielen. Rex ist der Sohn des ehemaligen NFL-Spielers Brad Culpepper und dessen Frau Monica.

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Getty Images Rex Culpepper, September 2019

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Getty Images Rex Culpepper, Footballspieler

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Getty Images Rex Culpepper, November 2017