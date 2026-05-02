Europa bis Südamerika: Hailey Bieber plant Rhode-Expansion

Fast ein Jahr nach dem milliardenschweren Verkauf ihrer Kosmetikmarke Rhode an e.l.f. Beauty macht Hailey Bieber (29) klar: Sie ist noch lange nicht fertig. In einem Interview mit dem Magazin Time sprach das Model über die Zukunft von Rhode und ihre Pläne als Unternehmerin. Schon im frühen Herbst soll die Marke in ganz Europa verfügbar sein – und danach steht die Expansion nach Südamerika auf dem Programm. Besonders Brasilien hat es Hailey dabei angetan, denn das Land ist die Heimat ihrer Mutter Kennya Baldwin.

Trotz des Verkaufs bleibt die 29-Jährige fest im Unternehmen verankert. "Man hört viele Geschichten von Gründern, die ihr Unternehmen verkaufen und dann hinausgedrängt werden", sagte sie dem Magazin Time. "Oder sie gehen, oder sie kassieren einfach und entscheiden sich weiterzuziehen." Hailey hingegen sieht sich klar als Unternehmerin auf lange Sicht: "Ich bin durch und durch Unternehmerin. Ich möchte mein Business ausbauen und mehr Dinge tun – aber ich habe es definitiv nicht eilig." Rückblickend auf die Zeit rund um den Rhode-Verkauf im Mai 2025 räumt sie ein: "Ich war in vielerlei Hinsicht sehr überdehnt. Das hat mir wirklich gezeigt – als Frau, als Geschäftsfrau, als Unternehmerin, als Mutter, als Ehefrau, als Freundin –, was meine Kapazitätsgrenzen sind."

Hailey hatte Rhode aufgebaut, noch bevor ihr Sohn Jack seinen ersten Geburtstag feierte – eine beachtliche Leistung, die sie neben ihrer Ehe mit Sänger Justin Bieber (32) und dem Familienleben stemmen musste. Jack ist inzwischen 20 Monate alt. Zuletzt hatte Hailey auf Instagram seltene Einblicke in den Alltag mit dem Kleinen gewährt und ein kuscheliges Selfie mit ihm geteilt. Auf ihre Zukunft blickt sie mit Vorfreude: "Ich sage meinen Freunden immer: Man könnte mich nicht dazu bringen, auch nur einen Tag wieder 20 zu sein. Da gibt es nichts für mich. Ich kann es kaum erwarten, 30 zu werden und weiterzusehen, was noch kommt."

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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IMAGO / Avalon.red Hailey Bieber und ihre Mama Kennya Baldwin, August 2015

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, April 2026