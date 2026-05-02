So wurde Julian Claßens Freundin Palina mit PCOS schwanger

Julian Claßen (33) ist bekannt für seine Präsenz in den sozialen Medien – und auch seine Freundin Palina teilt ihr Leben regelmäßig mit ihren Followern. Jetzt hat die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde sehr offen über ihre Schwangerschaft gesprochen. Ein Fan wollte dabei wissen, wie es trotz einer PCOS-Diagnose (hormonelle Stoffwechselstörung) mit der Schwangerschaft geklappt hat. "Diese Frage bekomme ich gerade im Sekundentakt", schrieb Palina und erklärte: "Es war einfach ein Wunder, wirklich. Wir waren selber sehr verwundert."

Wie Palina weiter ausführte, hatte sie erst vor wenigen Monaten zuvor die Diagnose PCOS erhalten. Danach habe sie zudem eine Fehlgeburt erlitten und anschließend einen Verdacht auf eine Gerinnungsstörung gehabt. Deshalb habe sie eigentlich erst ihre Blutwerte testen und ihre Hormone in Ordnung bringen wollen, bevor sie aktiv eine Schwangerschaft angehen würde. "Und auf einmal kam unser kleines Wunder", so die Influencerin. An ihre Community richtet sie mit auf den Weg: "Deswegen macht euch keinen Stress! Es wird klappen."

Am Freitag hatten Julian und Palina die Baby-News mit ihren Fans geteilt. In einem gemeinsamen Instagram-Post zeigten die beiden eine Fotoreihe, auf der Julian vor Palina kniet, während sie zwei Ultraschallbilder in die Kamera hält. Dazu schrieb Palina schlicht: "Wir sind wieder schwanger." Besonders emotional: Die Nachricht kam nur wenige Monate nach dem schweren Verlust, den das Paar Anfang des Jahres öffentlich gemacht hatte.

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026