Rasierpanne zwang Klaas Heufer-Umlauf zum Retro-Schnauzbart

Eigentlich sollte es niemand merken – doch Klaas Heufer-Umlauf (42) hat den Fauxpas jetzt in seiner ProSieben-Show "Experte für alles" kurzerhand selbst zum Thema gemacht. Der Moderator erschien in der aktuellen Ausgabe der Sendung plötzlich mit einem markanten Retro-Schnauzbart statt seines gewohnten Vollbartes. Die Ursache für das plötzliche Umstyling war jedoch kein extra im Barbershop ausgeklügeltes Makeover, sondern ein übles Missgeschick, wie er verriet: Beim hastigen Trimmen der borstigen Gesichtsbehaarung sei Klaas die Maschine verrutscht, sodass im unteren Gesichtsbereich deutlich mehr Haare fielen als beabsichtigt. Da sich das Unglück nicht mehr rückgängig machen ließ, blieb als letzte Rettung nur noch eines: der radikale Schnitt zum Schnurrbart.

Vor seinem Publikum gab Klaas das Rasier-Debakel offen zu, kurz bevor eine Filmsequenz eingespielt wurde, die noch vor der Panne entstanden war. Um die Diskontinuität zwischen den verschiedenen Drehterminen im fertigen Schnitt zu kaschieren, hatte der Entertainer zwar vorausschauend denselben Pullover angezogen – doch das fehlende Barthaar verriet den Schummelversuch gnadenlos, sodass nur noch die Flucht nach vorn blieb. In der neuen Staffel 2026 begrüßte er prominente Gäste wie den Musiker Clueso (46) und Moderator Sebastian Pufpaff (49). Gemeinsam mit seinen Besuchern widmet sich Klaas in der Show ungewöhnlichen Alltagsfragen und versucht, durch skurrile Experimente sowie Undercover-Aktionen, echtes Expertenwissen auf den verschiedensten Fachgebieten zu erlangen.

Dass Klaas mit Schnauzbart eine gute Figur macht, haben seine Fans bereits registriert: Die Community feiert den neuen Look als sexy Modestatement. Ein Schnappschuss von Kumpel Simon Gosejohann (50) auf Instagram, der Klaas mit dem Schnauzer im hautengen Muscleshirt zeigt, sorgte für Begeisterung und Vergleiche mit 80er-Jahre-Actionhelden. In sozialen Netzwerken wird er seither auch scherzhaft als "deutscher Brad Pitt" gehandelt. Klaas selbst nimmt die unfreiwillige Typveränderung mit dem gewohnten Humor und beweist, dass er auch bei Beauty-Pannen über wahres Expertenwissen verfügt.

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prosieben Moderator Klaas Heufer-Umlauf beim Dreh im Rahmen der ProSieben-Show "Schäm dich Reich!", April 2026

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Imago Klaas Heufer-Umlauf, 2023

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IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024