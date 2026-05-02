Christopher Nolan enthüllt kurze Laufzeit von "The Odyssey"

Auf Kinofans wartet in diesem Sommer eine vergleichsweise kürzere Sitzdauer als noch bei Christopher Nolans (55) letztem Film. Der Regisseur bestätigte jetzt gegenüber der Associated Press, dass sein neues Werk "The Odyssey" kürzer ausfallen wird als "Oppenheimer" – und damit unter der Drei-Stunden-Marke bleibt. "Es ist dennoch ein Epos, ein epischer Film, wie es das Thema verlangt, aber er ist kürzer", so der Filmemacher. Vor der Kamera versammelt Christopher einen hochkarätigen Cast um Matt Damon (55), Tom Holland (29) und Anne Hathaway (43), ergänzt von Stars wie Zendaya (29), Robert Pattinson (39) und Lupita Nyong'o (43).

Den Hintergrund zur Laufzeit erklärte Christopher ebenfalls, wie Just Jared berichtet: Da der gesamte Film im IMAX-Format gedreht wurde und ein IMAX-Projektor maximal drei Stunden fassen kann, war damit automatisch eine klare Grenze gesetzt. Gegenüber der Associated Press sprach Christopher außerdem über den enormen Druck, der legendären Vorlage gerecht zu werden: "Jeder, der sich an 'The Odyssey' wagt, übernimmt die Hoffnungen und Träume von Menschen weltweit auf epische Filme – und das bringt eine enorme Verantwortung mit sich." Gleichzeitig zog er Parallelen zu früheren Projekten und erinnerte an seine Arbeit an der Batman-Trilogie mit Christian Bale (52).

Bereits zuvor hatte Christopher geschildert, wie herausfordernd die Produktion von "The Odyssey" war, wie die Dreharbeiten zeigten: "Dieser Film war ein absoluter Albtraum zu drehen", erklärte der Regisseur laut People Magazine. "Aber auf die richtige Art. Wir hatten eine unglaubliche Zeit dabei." Gedreht wurde unter anderem auf Booten, in den Bergen, in Höhlen und bei jedem Wetter, um die Reise des Helden so authentisch wie möglich einzufangen. Für Fans von Regisseur und Cast verspricht "The Odyssey" damit ein echtes Kinoabenteuer. Der Kinostart in Deutschland ist bereits für den 16. Juli 2026 angesetzt.

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur