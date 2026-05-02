Paralympics-Rennlegende Alex Zanardi (59) ist verstorben

Die Sportwelt trauert um eine ihrer außergewöhnlichsten Persönlichkeiten: Alessandro Zanardi (59), der auch Alex genannt wurde, ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Der Italiener gehörte zu den mutigsten Sportlern seiner Generation – zunächst als Formel-1-Pilot und später als mehrfacher Medaillengewinner der Paralympischen Spiele. Mit seinem unbändigen Willen und seinem Comeback nach einer lebensverändernden Verletzung hatte er Millionen von Fans auf der ganzen Welt bewegt. Überall trauern nun Weggefährten, Kollegen und Anhänger um den Rennfahrer. Nähere Details zu seinem Tod sind laut 20min.ch aktuell nicht bekannt.

Alex bestritt 41 Rennen in der Formel 1, bevor er seine Karriere in der nordamerikanischen Champ-Car-Serie fortsetzte. Dort ereignete sich im Jahr 2001 ein schwerer Unfall, bei dem er beide Beine verlor. Doch anstatt den Motorsport aufzugeben, kehrte er auf die Rennstrecke zurück – und schrieb damit eine Geschichte, die weit über den Sport hinausging. Zusätzlich fand er im Handbike-Rennsport eine neue Leidenschaft und holte bei den Paralympischen Spielen Medaillen, darunter mehrere Goldmedaillen.

Auch abseits der Rennstrecke musste Alex noch einmal einen Albtraum durchstehen. Im Sommer 2020 krachte er bei einem Handbike-Rennen schwer und lag danach im künstlichen Koma. Zwischenzeitlich stand sogar im Raum, dass er seine Augen komplett verlieren könnte. Doch auch da zeigte er seinen legendären Kampfgeist. Die Gehirnspezialistin Federica Alemanno sagte damals der Zeitung Corriere della Sera, sein Zustand habe sich Monate nach dem Unglück deutlich verbessert. Er habe nicht nur seine Sehkraft, sondern auch sein Sprech- und Hörvermögen zurückbekommen.

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Getty Images Alessandro Zanardi im Jahr 1998

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Getty Images Alessandro Zanardi im Jahr 2017

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Getty Images Alessandro Zanardi, 2017

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