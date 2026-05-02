Nach Beziehungs-Aus mit Coco: Marco Cerullo rudert zurück

Kaum hatte Marco Cerullo (37) das Beziehungsende mit seiner Freundin Coco verkündet, scheint der Realitystar seine eigenen Worte nun wieder infrage zu stellen. In einer Instagram-Story rudert der Ballermannsänger jetzt zurück und lässt dabei tief in seine Gefühlswelt blicken. Das sorgt bei seinen Fans für ordentlich Gesprächsstoff – und die Frage, ob es vielleicht doch noch eine Zukunft für ihn und seine Ex Coco gibt.

In seiner Story schreibt Marco: "Manchmal handelt man aus Emotionen heraus und denkt in dem Moment nicht groß nach. Man fühlt etwas sehr stark – und genau danach handelt man auch. Im Nachhinein merkt man dann, dass nicht alles, was man fühlt, auch wirklich richtig ist." Er erklärt, dass manche "Dinge" aus einem Moment heraus entstehen und führt weiter aus: "Das gehört wohl dazu. Fehler, Gefühle, Gedankenchaos." Ob er damit auf die Trennung selbst anspielt oder auf andere Ereignisse rund um das Liebes-Aus, lässt er offen.

Erst am Valentinstag dieses Jahres hatten Marco und Coco ihre Beziehung öffentlich gemacht – ein symbolischer Start, der nun ein turbulentes Ende gefunden zu haben schien. Nachdem er die Trennung bekannt gegeben hatte, folgte eine deutliche Reaktion von Coco auf Social Media, in der sie offensichtlich auf Marcos Aussage anspielte, wonach es in der Beziehung "einfach nicht mehr passt, auch wenn man es versucht hat". Sie deutete dabei an, dass nicht er derjenige gewesen sei, der sich genug bemüht habe. Marcos neue, nachdenkliche Zeilen dürften seine Fans nun erst recht rätseln lassen, wie die Geschichte der beiden weitergeht.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026