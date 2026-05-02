Sebastian Tigges verrät Grund für Ehe-Aus mit Marie Nasemann

Sebastian Tigges (41) hat sich offen über das Ende seiner Ehe mit Marie Nasemann (37) geäußert. Vor einem Jahr gaben der Influencer und das Model nach acht gemeinsamen Jahren und zwei Kindern ihre Trennung bekannt. Jetzt sprach Sebastian gegenüber Bild über die Gründe dafür – und über die Herausforderungen, die das Familienleben mit sich brachte. Anlass für die Offenheit ist sein neues Buch "Becoming Dad", mit dem er Eltern auf die Realität des Familienlebens vorbereiten möchte.

Im Gespräch mit Bild schilderte Sebastian, wie ihn die Vaterschaft vollkommen auf den Kopf gestellt habe. Er hatte sogar seinen Job in einer Großkanzlei aufgegeben und ein Jahr Elternzeit genommen, um sich die Aufgaben mit Marie fifty-fifty zu teilen. Doch trotz aller Bemühungen und sogar einer Paartherapie sei die Beziehung in einen Strudel aus gegenseitigem Aufrechnen und innerer Verhärtung geraten: "Marie brachte, wie ich fand, nie genug Wertschätzung für meine Leistung auf. Für sie fühlte es sich ähnlich an", erklärte er. Über das endgültige Scheitern sagte er: "Ich glaube, Marie und ich waren einfach nicht kompatibel. Das hätte auch ohne Kinder irgendwann geendet. Wir haben uns gegenseitig sehr befruchtet. Aber am Ende waren wir vielleicht einfach zu unterschiedlich. Es hat einfach nicht gereicht."

Die Trennung betrachtet Sebastian heute mit einem differenzierten Blick. Zwar falle ihm das Loslassen vom Familienbild sehr schwer – "das wird auch immer traurig bleiben" –, gleichzeitig ist er aber überzeugt: "Die Trennung hat mich zu einem besseren Vater gemacht." Er verbringe nun bewusstere Zeit mit seinen Kindern, der Alltag ohne ständige Konflikte sei leichter geworden. Auch privat hat er offenbar wieder Glück gefunden: Seit Kurzem ist Sebastian neu vergeben, hält die Beziehung jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Kinder lernen die neue Frau an seiner Seite Schritt für Schritt kennen. Und auch wenn die vergangene Beziehung mit Marie zu Ende ist, kann sich der Influencer in der Zukunft durchaus noch ein weiteres Kind vorstellen: Der Wunsch sei in ihm vorhanden, erzählt er – wie es weitergeht, will er auf sich zukommen lassen.

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IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann

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IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

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Instagram / tigges Sebastian Tigges, Podcaster