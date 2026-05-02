Emma weg: Werden Tim Kühnel und Christin neues Traumpaar?

Flirtalarm in Match My Ex: Kaum ist Emma Fernlund (25) aus der Villa verschwunden, sorgt eine neue Kombination für Aufsehen. Wie in der aktuellen Folge zu sehen ist, knistert es plötzlich zwischen Christin Pawlowski und Tim Kühnel (29). In der Show nähern sich die zwei schnell an, lachen viel und suchen immer wieder die Nähe. Zwischen Drinks und Gesprächen entsteht spürbare Chemie, die auch bei den Mitbewohnern nicht unbemerkt bleibt. Als die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht, wird es leidenschaftlich: Christin und Tim knutschen heftig und tauschen sogar von Mund zu Mund einen Shot aus. "Ich merke, dass das zwischen mir und Tim schon mehr ist", meint Christin.

Zuvor machte Tim allerdings klar, dass die jüngsten Ereignisse bei ihm noch nachhallen. "Bin noch bei der Emma-Thematik", erklärte er ihr offen. Trotzdem finden die beiden schnell einen Draht zueinander: Christin und Tim reden lange über Leben, Sternzeichen und Charakterzüge. Sie prüfen, was ihnen wichtig ist und entdecken überraschend viele Gemeinsamkeiten. Christin spricht offen aus, was sie fühlt. Auch ihr Ex Calvin Ogara, der das Zusammenspiel genau beobachtet, erkennt die besondere Verbindung – und vermatcht Christin und Tim schließlich offiziell als neues Couple. Der Teaser für die kommenden Folgen zeigt zudem, wie Christin in die Offensive geht und die beiden Schritt für Schritt noch näher zusammenrücken.

Ob sich jetzt ein neues Traumpaar anbahnt? Christins letzte Beziehung hinterließ tiefe Spuren. Sie und Calvin blickten auf eine On-off-Beziehung von über vier Jahren zurück, inklusive Zusammenziehen und jeder Menge Drama. Nachdem Christin mit dem Kumpel ihres früheren Partners geknutscht hatte, plante Calvin Rache: "Ich habe probiert, ihr zu verzeihen. Aber ich konnte es nicht." Nach einem traumhaften Familienurlaub ging er der Influencerin mit einer 19-jährigen Jungfrau im gemeinsamen Bett fremd – an Silvester. "Bin ich erstmal Crash-out gegangen, habe eine gewisse Distanz gesucht, weil ich wusste gar nicht, wie mir geschieht", gesteht Calvin rückblickend.

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CH Media Entertainment Collage: Tim Kühnel und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Christin Pawlowski in "Match My Ex"