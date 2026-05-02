Oscar-Rekord: Meryl Streep "weiß nicht, wie man es macht"

Mit 21 Oscar-Nominierungen ist Meryl Streep (76) die meistnominierte Schauspielerin in der Geschichte der Academy Awards – und hat die begehrte Trophäe bereits dreimal gewonnen. Doch trotz dieser beeindruckenden Bilanz überrascht die 76-Jährige jetzt mit einer erstaunlichen Aussage: Sie wisse gar nicht, wie man schauspielert. "Ich weiß nicht, wie man es macht. Ich weiß nicht, wie andere Menschen es machen", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Das Gespräch führte sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Anne Hathaway (43) und Emily Blunt (43), mit denen sie derzeit im Sequel Der Teufel trägt Prada 2 zu sehen ist.

Überschwängliches Lob hat Meryl dabei für ihre Kollegin Laurie Metcalf übrig. Nachdem sie ein Broadway-Stück mit ihr gesehen hatte, zeigte sie sich tief beeindruckt: "Ich kann es kaum glauben – Laurie Metcalf hat mir gerade den Verstand weggeblasen. Ich dachte, ich sollte einfach in Rente gehen, weil ich nicht verstehe, wie sie das gemacht hat. Was für eine Künstlerin." Zu ihrer eigenen Herangehensweise an die Schauspielerei sagt sie: "Ich gehe in alles rein, ohne zu wissen, wie man es macht. Man fühlt und hört und nimmt es unterwegs auf. Ich habe keine Methode. Aber man hat das Gefühl, zu wissen, was man tun muss."

In "Der Teufel trägt Prada 2" schlüpft Meryl wieder in die Rolle der gefürchteten Modechefin Miranda Priestly, die sie bereits im Kultfilm von 2006 verkörpert hatte – und für die sie ihre vierzehnte Oscar-Nominierung erhielt. Damals versuchte sie noch, auch abseits der Dreharbeiten in ihrer Rolle zu bleiben. Doch diese Erfahrung beschreibt sie als alles andere als angenehm: "Ich war einfach elend." Diesmal habe sie es bewusst anders gemacht und die Figur entspannter angegangen. Das Ergebnis empfand sie als "ziemlich einfach" – und sie habe es genossen, Miranda neu zu entdecken.

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Getty Images Meryl Streep feiert ihren Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "The Iron Lady" bei den Academy Awards 2012 in Hollywood

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York