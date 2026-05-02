Verlobung platzte: Bachelor Sebastian Paul wurde verlassen

Sebastian Paul macht ein überraschend persönliches Geständnis: Der Realitystar und einer der beiden neuen Rosenkavaliere bei der RTL-Show Die Bachelors wurde vor der Hochzeit verlassen – seine damalige Verlobte beendete die Beziehung, bevor die Planung überhaupt richtig startete. Das erzählte Sebastian jetzt im Bild-Interview. Was als intensive Beziehung begann, zerbrach unter dem Gewicht der eigenen Enge. Wie Sebastian im Interview erklärte, handelte es sich um eine sogenannte Corona-Beziehung: "Es war eine sehr innige Beziehung, sehr intim von Anfang an, aber wir waren auch sehr abhängig voneinander."

Während des Lockdowns habe das Paar kaum Kontakt zur Außenwelt gehabt. Als die Verlobung ausgesprochen war, traten erste Risse auf. Ein konkretes Hochzeitsdatum wurde nie geplant. Schließlich war es seine Verlobte, die die Reißleine zog – und Sebastian ist ihr dafür sogar dankbar: "Sie war einfach mutiger als ich. Ich hätte mich vielleicht gar nicht getraut, diesen Schritt zu gehen, obwohl ich gemerkt habe, dass wir beide nicht mehr glücklich waren." Aus dieser Erfahrung hat der Düsseldorfer gelernt, wie wichtig Freiraum in einer Partnerschaft ist.

Nun sucht Sebastian bei "Die Bachelors" sein Liebesglück – und geht dabei einen ungewöhnlichen Weg. Bereits vor dem Finale soll der ehemalige Polizist und heutige Sport- und Ernährungscoach seine letzte Rose vergeben haben, ein absolutes Novum in der Geschichte des Formats. Für ihn hat die Rose dabei eine ganz besondere persönliche Bedeutung: Sein Großvater züchtete Wildrosen und legte seiner Oma kurz vor seinem Tod noch eine Rose ans Grab. "Es ist wunderschön zu sehen, dass Liebe überdauern kann", so Sebastian. Genau eine solche Liebe erhofft er sich jetzt für sich selbst.

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "The Bachelors"

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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