Verhaftet: "Baywatch"-Star Alexandra Paul landet im Knast

Alexandra Paul (62) ist am vergangenen Wochenende von der Polizei festgenommen worden. Die Schauspielerin, die zwischen 1992 und 1997 in der Kultserie Baywatch die Rolle der Stephanie Holden spielte, wurde gemeinsam mit etwa 19 weiteren Aktivisten in Blue Mounds im US-Bundesstaat Wisconsin verhaftet. Der Grund für die Festnahme war Hausfriedensbruch. Am Sonntagmorgen gegen 8:30 Uhr stürmten rund 50 bis 60 Tierschutzaktivisten das Gelände der Zuchtanlage Ridglan Farms, um dort Hunde zu befreien. Nach ihrer Festnahme wurde Alexandra ins Bezirksgefängnis gebracht, wo ein Polizeifoto von ihr gemacht wurde.

Bei dem Betrieb handelt es sich laut dem Magazin People um eine von zwei großen Hundezuchtanlagen in den USA, deren Tiere für wissenschaftliche Forschungszwecke eingesetzt werden. Die Aktivisten nahmen bei ihrer Aktion offenbar einige der Beagles mit. Die Polizei konnte mehrere der entwendeten Hunde zurückbringen, einige Tiere werden jedoch noch vermisst. Zudem stellten die Beamten Fahrzeuge und mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Der zuständige Sheriff Kalvin Barrett zeigte zwar Verständnis für die Emotionen der Aktivisten, stellte aber klar: "Wir verstehen, wie sehr die Menschen mit den Beagles auf der Ridglan Farms mitfühlen, und respektieren ihr Recht, diese Anteilnahme durch friedliche Proteste auszudrücken. Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit aller zu sorgen und bei rechtswidrigen Handlungen einzuschreiten."

Für die Tierschutzaktivistin ist es nicht das erste Mal, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Vor fünf Jahren wurde Alexandra festgenommen, nachdem sie zwei Hühner aus einem Lastwagen der Firma Foster Farms gestohlen hatte. Vor Gericht wurde sie 2023 jedoch freigesprochen. Die gebürtige Amerikanerin begann ihre Karriere als Model in New York, bevor sie ihre erste große Rolle in dem Film "Christine" 1983 erhielt. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in "Baywatch", war aber auch danach weiterhin als Schauspielerin gefragt. Alexandra war bereits in über 100 Filmen und Fernsehserien zu sehen.

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Getty Images Alexandra Paul bei der 30-Jahr-Feier von "Baywatch" im Viceroy Hotel in Santa Monica, 2019

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EVERETT COLLECTION, INC. Alexandra Paul in "Baywatch"

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HOLLYWOOD PIX Pamela Anderson, David Charvet, Alexandra Paul und Yasmine Bleeth in "Baywatch"

Wie findet ihr Alexandras Aktion bei Ridglan Farms – mutig oder drüber? Mutig – jemand muss auf Missstände aufmerksam machen. Drüber – Eindringen und Hunde mitnehmen geht zu weit. Ergebnis anzeigen