Ozempic-Debatte: Fans machen sich Sorgen um Olivia Wilde

Eigentlich wollte Olivia Wilde (42) beim "San Francisco International Film Festival" ihren neuen Film "The Invite" promoten, doch im Mittelpunkt stand nun vor allem ihr Aussehen. Die 42-Jährige erschien in einem schlichten Look aus weißem Oberteil und schwarzem Rock auf dem roten Teppich, wirkte dabei jedoch für viele Beobachter deutlich schlanker als zuvor. Besonders ihre Wangen sorgten für Diskussionen und lösten laut RTL eine hitzige Debatte im Netz aus. "Was ist bloß mit ihrem Gesicht passiert?", fragte ein Nutzer auf X, während ein anderer schrieb: "Was zum Teufel geht gerade in Hollywood vor?"

In den sozialen Netzwerken wurde schnell spekuliert, Olivia könnte mithilfe des Abnehmmittels Ozempic Gewicht verloren haben. Das Medikament wird eigentlich zur Behandlung von Diabetes eingesetzt, taucht in Hollywood jedoch immer wieder im Zusammenhang mit schnellem Gewichtsverlust auf. Der Mediziner Jesse Morse meldete sich laut RTL zu Wort und warnte vor möglichen Folgen: "Das 'Ozempic-Gesicht' lässt sich nahezu unmöglich rückgängig machen", schrieb er. Andere Nutzer stellten sich hingegen hinter die Schauspielerin und verwiesen auf ungünstige Lichtverhältnisse oder unvorteilhafte Fotos. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass Olivia schon immer sehr schlank gewesen sei, weshalb die Diskussion von vielen als überzogen bewertet wurde.

Abseits der aktuellen Debatte ist Olivia nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Regisseurin aktiv und steht seit Jahren im öffentlichen Fokus. Erst kürzlich geriet sie zudem in die Kritik, nachdem sie auf Instagram für teure Ganzkörper-MRT-Scans geworben hatte. Während online weiter über ihr Auftreten diskutiert wird, scheint es beruflich für sie dennoch gut zu laufen. Wie RTL berichtet, fallen erste Stimmen zu "The Invite" bereits positiv aus und der Film wird von vielen als gelungenes Comeback nach ihrem letzten Projekt gewertet.

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X.com / Royce Lopez Olivia Wilde beim "San Francisco International Film Festival", 2026

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IMAGO / ABACAPRESS Olivia Wilde, September 2025

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Getty Images Olivia Wilde, September 2024