Gefängnis, Ruhm und Co.: Das wurde aus den "Baywatch"-Stars

Baywatch, die legendäre Kultserie der 90er Jahre, wird zurückkehren. Das hatten Fox und Fremantle bereits angekündigt. Bereits 2017 kam der Film "Baywatch" mit Dwayne "The Rock" Johnson (52) und Zac Efron (36) in den Hauptrollen heraus. Einst hatten die Showstars wie David Hasselhoff (72) und Pamela Anderson (57) zu weltweitem Ruhm verholfen. Die Originalserie, die 1989 startete, erreichte ein Milliardenpublikum und prägte die Popkultur wie kaum eine andere. Abseits des Rampenlichts führten die ehemaligen Stars bewegte Leben, wie Hello Magazine berichtet.

David Hasselhoff, der als Mitch Buchannon nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch als Produzent fungierte, verriet einst gegenüber People das Erfolgsgeheimnis der Serie: "Es braucht Herz, Humor und Action." David, Vater von zwei Töchtern, war dreimal verheiratet und nutzte seine Popularität auch für Auftritte in Filmen wie "Guardians of the Galaxy Vol. 2". David veröffentlichte 15 Studioalben und glänzte auf Broadway-Bühnen.

Pamela Anderson wurde durch ihre Rolle als C.J. Parker zur Stilikone und avancierte zu einer der bestbezahlten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Pamela spielte in zahlreichen Filmen mit, zuletzt in "The Last Showgirl". Außerdem trat sie am Broadway auf und mehrere Male bei "Dancing with the Stars". Die ehemalige Playboy-Darstellerin durchlebte turbulente Jahre, geprägt von ihren Ehen, insbesondere mit dem Musiker Tommy Lee (62), mit dem sie zwei Söhne hat, Brandon und Dylan. In ihren Memoiren "Love, Pamela" und einer begleitenden Dokumentation öffnete sie sich über ihre Erfahrungen und die Schattenseiten des Ruhms. Ihre Entscheidung, bei öffentlichen Auftritten auf Make-up zu verzichten, setzte ein Zeichen für Natürlichkeit in Hollywood. Privat engagierte sie sich vermehrt für Tierrechte.

Mit gerade einmal 17 Jahren stieß Nicole Eggert (52) als Roberta "Summer" Quinn in der dritten Staffel zum Baywatch-Cast. Sie verließ die Serie aber nach zwei Staffeln wieder. Nach ihrem Ausstieg spielte sie in verschiedenen Filmen und Serien mit, wie etwa "Married... with Children", "Gilmore Girls" und "Boy Meets World". Zudem hatte sie eine Rolle in der Reality-TV-Show "The Real Gilligan's Island" im Jahr 2004 und in der Tauchshow "Splash" im Jahr 2013. Im vergangenen Jahr wurde bei Nicole Brustkrebs diagnostiziert. Glücklicherweise hat die Chemotherapie bei ihr angeschlagen. Sie hat zwei Töchter, Dilyn und Keegan.

Donna D'Errico (56) spielte in der Serie die Hauptrolle Donna Marco. Wie Pamela bekam sie ihre Rolle, nachdem sie im Playboy gezeigt wurde. Auch Donna führte ihre Schauspielkarriere fort und hatte kleinere Rollen in Filmen wie "The Making of Plus One" mit Andie MacDowell (66) und "Inconceivable". Seit dem Ende von Baywatch hat Donna kontinuierlich im Fernsehen gearbeitet, unter anderem in Brooklyn Nine-Nine und "9-1-1". Privat heiratete sie 1996 Nikki Sixx, den Bassisten von Mötley Crüe. Sie haben eine gemeinsame Tochter, zudem hat Donna einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Wie Pamela ist auch Donna eine leidenschaftliche Tierschützerin.

Jeremy Jackson (43) trat als der Sohn von Mitch, Hobie Buchannon, in der Serie auf und löste Brandon Call in der Rolle ab. Damals war Jeremy zehn Jahre alt. Nach Baywatch fokussierte sich Jeremy zunächst auf die Musik und brachte zwei Alben heraus. 1993 trat er sogar als Vorgruppe für David Hasselhoff während seiner Europatournee auf. Leider ging es für Jeremy nicht so erfolgreich weiter. Er wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet und gab zu, dass er während der Dreharbeiten zu Baywatch high gewesen sei. Später veröffentlichte er ein Sextape und wurde wegen sexueller Belästigung aus "Celebrity Big Brother" rausgeschmissen. Einige Zeit verbrachte Jeremy im Gefängnis wegen einer Messerstecherei, später lebte er eine Weile auf der Straße. Inzwischen soll er sein Leben wieder im Griff haben.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Baywatch doch eher positiven Einfluss auf die Karriere hatte, ist Carmen Electra (52). Sie übernahm die Rolle der Lani McKenzie in der achten Staffel: Eine Tänzerin, die zur Rettungsschwimmerin wird. Carmen blieb bei der Schauspielerei und wirkte in Filmen wie "Starsky and Hutch", "Cheaper by the Dozen 2" und in Parodiefilmen wie "Scary Movie", "Date Movie" und "Epic Movie" mit. Privat war Carmen ein Jahr mit dem NBA-Star und Chicago-Bulls-Spieler Dennis Rodman verheiratet. Beide waren wegen häuslicher Gewalt angeklagt, was später fallengelassen wurde. Ihr zweiter Ehepartner war Gitarrist Dave Navarro. Das Paar trennte sich aber nach drei Jahren. Interessanterweise ist Carmen, so wie Pamela und Donna, im Playboy erschienen und setzt sich heutzutage für verschiedene wohltätige Zwecke ein.

Alexandra Paul (61) war tatsächlich schon vor Baywatch in der Filmbranche bekannt. Sie spielte etwa in "Christine" und "8 Million Ways to Die" mit. In der Serie verkörperte sie Stephanie Holden. Auch nach Baywatch blieb sie in der TV-Welt, unter anderem in "Mad Men", "Melrose Place" und "Chicken Soup for the Soul". Doch Alexandra machte sich auch hinter der Kamera einen Namen und ist eine preisgekrönte Dokumentarfilmerin. Sie vereinte ihre Leidenschaft fürs Fernsehen, den Tierschutz und den Einsatz für die Rechte von LGBTQIA+. Seit 2000 ist Alexandra mit ihrem Triathlon-Trainer Ian Murray verheiratet.

Getty Images David Hasselhoff, Sänger und Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson auf dem San Sebastian Film Festival 2024

Getty Images Nicole Eggert im September 2024

Instagram / donnaderrico Donna D'Errico, Schauspielerin

Getty Images Jeremy Jackson im Jahr 2019

Getty Images Carmen Electra, "Baywatch"-Darstellerin

Getty Images Alexandra Paul im Jahr 2018

