Herzogin Meghan und Lilibet machen Ausflug zum Hühnerstall

Herzogin Meghan (44) hat ihre Fans mit einem charmanten Einblick in ihren Alltag in Montecito begeistert. In einem Video, das sie auf Social Media teilte, verbrachte sie einen Nachmittag mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (4) – und zwar im Hühnerstall. Mit dabei war Jonathan Grahm, Chocolatier der Marke Compartes, den Meghan mit den Worten "Wenn der Schokoladen-Mann kommt, um die Hühner zu besuchen!" ankündigte. Während die Herzogin in schwarzem Tanktop und schwarzer Hose durch das Gehege spazierte, sammelte Lilibet im Hintergrund Eier – und rief ihrer Mutter zu: "Mama, ich hab noch ein graues!" Meghan antwortete liebevoll: "Danke, mein Schatz!" Die kleine Prinzessin, die nur für einen Bruchteil einer Sekunde im Clip aufblitzte, trug während des Ausflugs ein aufgeplustertes pinkfarbenes Kleid und schaute staunend zu, wie die Hühner direkt aus Jonathans Hand fraßen.

Der gemeinsame Ausflug zum Hühnerstall hatte auch einen geschäftlichen Hintergrund: Meghans Lifestyle-Marke As Ever kooperiert mit Compartes für eine limitierte Muttertagsedition – darunter eine Karamellschokolade mit Ringelblumenstreuseln. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden Marken – bereits zum Valentinstag gab es drei limitierte Geschmacksrichtungen gemeinsam. Meghan hatte As Ever im April 2025 gestartet und betonte gegenüber dem Magazin People, wie viel ihr die Beteiligung ihrer Kinder bedeutet: "Ich hoffe, dass sie, wenn sie alt genug sind, wirklich stolz sind, dass sie von Anfang an dabei waren."

Der Hühnerstall-Besuch mit Lilibet findet weniger als zwei Wochen nach Meghans Rückkehr aus Australien statt, wo sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (41) vier Tage lang philanthropische und geschäftliche Termine wahrgenommen hatte. Lilibet zeigt sich in Meghans Videos immer wieder als großer Fan von pinkfarbenen Kleidern und Tutu-Röcken. Bereits im Februar hatte Harry ein Foto gepostet, auf dem er seine Tochter im Arm hält – gekleidet in ein Ballerina-Outfit mit pinkfarbenem Kleid und hellrosa Strumpfhose.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan, April 2026

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet sucht Eier, April 2026

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026