Sohn Prince verrät: So kindlich war Michael Jackson privat

Michael Jackson (†50) wäre für viele Menschen ein Rätsel geblieben – doch sein Sohn Prince Jackson (29) gibt nun seltene Einblicke in das Privatleben des 2009 verstorbenen Popstars. In einem Gespräch mit dem australischen Fernsehsender Channel Seven in der Sendung "Sunrise" beschrieb der 29-Jährige seinen Vater als "kindhaft" und sprach offen über seine Kindheit auf Neverland. Dort sei es für ihn und seine Geschwister schlicht Alltag gewesen, Brettspiele zu spielen, Bücher zu lesen und Filme zu schauen – alles mit Elefanten und Giraffen im Hintergrund. "Es war und ist wirklich magisch. Es fühlte sich an wie ein persönliches Disneyland", schwärmte Prince.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die verspielte Seite seines Vaters. Michael habe sich beim Spielen wirklich auf das Level seiner Kinder herabgelassen – mit Spielzeug und erfundenen Geschichten. "Er hatte eine sehr kindliche Natur, die so viel Spaß gemacht hat. Er hat ständig Streiche gespielt", berichtete Prince. Einen davon zog Michael mit dem berühmten Musikvideo "Thriller" durch: Er zeigte seinen Kindern den gruseligen Clip und behauptete, die Spezialeffekte seien echt. "Wir waren verängstigt", gestand Prince. Gleichzeitig habe sein Vater darauf bestanden, dass Erwachsene mit seinen Kindern wie mit Erwachsenen sprechen sollten. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen, mit denen die Familie lebte, hätten bei Prince kein Gefühl von Isolation hinterlassen – sein Vater habe stets erklärt, warum sie notwendig seien, so Daily Mail. "Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und habe über 40 Cousins und Cousinen. Ich habe mich nie einsam gefühlt. Aber es war definitiv eine einzigartige Art aufzuwachsen", so Prince.

Prince ist eines von drei Kindern des King of Pop. Er und seine Schwester Paris kamen aus der Ehe Michaels mit der amerikanischen Krankenschwester Debbie Rowe (67). Nach der Scheidung im Jahr 2000 übernahm Michael das Sorgerecht für beide Kinder. Heute ist Prince nicht nur als Musikvideoproduzent tätig, sondern hat auch das neue Biopic "Michael" produziert, das in seinem ersten Kinowochenende weltweit über 180 Millionen Euro eingespielt hat. In der Hauptrolle des Films verkörpert sein Cousin Jaafar Jackson (29) den Popstar.

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Getty Images Prince Jackson bei der Harold & Carole Pump Foundation Gala in Beverly Hills

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

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Getty Images Paris und Prince Jackson bei den Tony Awards 2022