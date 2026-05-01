Taktik enthüllt: So schützt Beyoncé Privatsphäre ihrer Kids

Beyoncé (44) gehört zu den berühmtesten Sängerinnen der Welt – doch wenn es um ihre drei Kinder Blue Ivy (14), Rumi (8) und Sir (8) geht, fährt der Superstar eine klare Schutz-Strategie. In der Talkshow von Sherri Shepherd (59) packte jetzt ihre Mutter Tina Knowles (72) aus und erklärte, wie konsequent Beyoncé und Schwester Solange (39) ihre Privatsphäre verteidigen. Die Musikerin zeigt ihren Nachwuchs nur in sorgfältig ausgewählten Momenten und hält den Rest strikt aus der Öffentlichkeit heraus. So bekommen Fans zwar immer wieder süße Einblicke, aber niemals das ganze Familienleben zu sehen – und genau das ist Teil des Plans, wie Tina im Gespräch mit Sherri verriet.

Tina erzählte, dass ihre Töchter ganz genau wissen, wo die Grenze verläuft: "Sie wissen einfach, was sie für sich behalten und was sie preisgeben müssen. Sie wollen ein Leben haben und um das zu erreichen, können sie nicht jedes Detail teilen", erklärte sie in der Show "Sherri". Die Großmutter gibt dagegen gerne Einblicke in ihren Alltag mit den Enkeln – und gerät damit manchmal selbst in Schwierigkeiten. Wenn sie mehr erzählt, als Beyoncé lieb ist, klingelt sofort das Handy. "Dann rufen sie mich an, sie schreiben mir und ich meide sie erstmal für den Tag", gestand Tina. Später folge meist eine Nachricht, die sie nachträglich ins Grübeln bringe: "In dem Moment denke ich nicht, dass es so tief geht." Auf die Frage, ob sie ihrer berühmten Tochter auch mal sagt "Es ist nicht so schlimm", reagierte Tina eindeutig: "Oh Mädchen, ich weiß es besser." Stattdessen melde sich Beyoncé erst freundlich mit "Mama, wie geht es dir?" – und dann gehe es los.

Wie ernst es der "Texas Hold ’Em"-Sängerin mit dem Schutz ihrer Familie ist, hatte Beyoncé zuvor im Magazin GQ selbst klargemacht. "Ich habe extrem hart daran gearbeitet, dass meine Kinder so viel Normalität und Privatsphäre wie möglich haben und dass mein Privatleben nicht zur Marke wird", erklärte sie. Besonders wichtig sei ihr, dass sie ihr Leben nicht zur Dauer-Inszenierung mache: "Es ist sehr leicht für Prominente, unser Leben in Performancekunst zu verwandeln. Ich habe große Anstrengungen unternommen, meinen Grenzen treu zu bleiben und mich und meine Familie zu schützen. Kein Geld der Welt ist meinen inneren Frieden wert." Während sie im Hintergrund auf das dritte und letzte Kapitel ihrer Album-Trilogie hinarbeitet, steht auch ein glamouröser Auftritt bevor: Beyoncé wird als Co-Vorsitzende der diesjährigen Met Gala durch den Abend führen – an der Seite von Nicole Kidman (58) und Venus Williams (45). Laut Tina könnte sogar Tochter Blue Ivy an diesem Modeabend in New York an Mamas Seite über den roten Teppich schreiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Tina Knowles, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern