Jinger Duggar spricht über schwere Zeit nach Bruders Anklage

Es sind schwere Zeiten für Jinger Duggar: Ihr Bruder Joseph Duggar (31) wurde am 18. März in Florida wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an einem Kind unter zwölf Jahren verhaftet. Eine 14-Jährige hatte ihn beschuldigt, sie als Neunjährige während eines Urlaubs in Panama City Beach mehrfach unsittlich berührt zu haben. Kurz darauf meldete sich Jinger nun via Instagram zu Wort. Auf die Frage einer Followerin, ob es ihr gut gehe, antwortete die 32-Jährige: "Danke, dass du fragst. Es war eine schwere Zeit, die alte Wunden wieder aufgerissen hat."

Jinger ergänzte in ihrer Story, dass es ihr eigentlich wichtig gewesen wäre, in ihrem Podcast offen über die Situation zu sprechen – doch das falle ihr schwer. "Ich wollte in dem Podcast über diese Dinge sprechen, aber gleichzeitig ist es ehrlich gesagt so schwer, das zu tun", schrieb sie. Stattdessen halte sie sich momentan bewusst von den sozialen Medien fern und genieße die Zeit mit ihrer kleinen Familie. "Gott gibt mir Kraft, und ich sehe hellere Tage vor mir", schloss sie. Neben den Anschuldigungen gegen Joseph wurde auch seine Ehefrau Kendra Duggar (27) im Zuge einer separaten Ermittlung verhaftet. Beide wurden wegen vier Anklagepunkten der Gefährdung des Kindeswohls und vier Anklagepunkten der Freiheitsberaubung angeklagt.

Für Jinger ist die aktuelle Situation eine bittere Wiederholung eines Albtraums: Ihr älterer Bruder Josh Duggar (38) war 2021 wegen Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilt worden und verbüßt derzeit eine Gefängnisstrafe. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, als Jugendlicher fünf Mädchen missbraucht zu haben, darunter auch seine Schwestern Jill und Jessa. Bereits in einem Podcast-Beitrag hatte Jinger diese familiäre Geschichte angesprochen. "Du kannst auf so eine Nachricht nicht vorbereitet sein, selbst wenn du etwas sehr Ähnliches bereits erlebt hast", sagte sie damals.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Imago Jinger, Joy Anna, Joseph, Josiah, Jessa Duggar Seewald mit Spurgeon Seewald, Ben Seewald, John David und Jana Duggar

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Imago Josh Duggar, 2021