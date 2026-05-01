Zu strenge Erziehung? Serena Williams polarisiert im Netz

Mit einem ehrlichen Post auf X löste Serena Williams (44) diese Woche eine hitzige Debatte über ihren Erziehungsstil aus. Die Tennislegende schilderte, wie sie ihrer Tochter befohlen hatte, ins Bett zu gehen – und das Kind dieser Anweisung nicht folgte. Die Konsequenz: Eine Übernachtungsparty fiel aus. "Sie hat geweint. Aber was sie nicht wusste, ist, dass ich noch mehr geweint habe. Ich hasse es, wenn sie weint", schrieb die ehemalige Weltranglistenerste und ergänzte: "Disziplin ist mies. Aber manchmal ist sie wichtig." Serena ist Mutter von zwei Töchtern, der achtjährigen Alexis Olympia und der zweijährigen Adira River, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Alexis Ohanian (43) großzieht.

Der Post sorgte im Netz für gemischte Reaktionen. Während einige Nutzer Serenas Verhalten als grausam und unangemessen bezeichneten, sprangen andere der Sportlerin bei. "Das klingt, als hättest du einen großen Fehler gemacht. Alles, was du ihr gezeigt hast, ist, dass die Welt und du im Besonderen grausam und unberechenbar sein können", schrieb ein Kritiker. Jemand anderes ergänzte: "Mütter wie diese sind die Schlimmsten. Statt ihr zu sagen 'Geh schlafen', warum legst du dich nicht neben sie, liest eine Geschichte vor und streichelst ihr den Rücken, bis sie einschläft?" Auf der anderen Seite stellte sich ein Fan hinter die Tennisspielerin: "Der schwierigste Teil daran, ein Kind zu lieben, ist manchmal die einzige Person zu sein, auf die es wütend sein darf."

Serena teilt immer wieder intime Gedanken zu ihrem Leben mit Olympia und der kleinen Adira. In der US-Show "Today with Jenna & Friends" erzählte die frühere Profisportlerin, dass sie sich manchmal dabei ertappt, der jüngeren Tochter unbewusst mehr durchgehen zu lassen – vielleicht auch, weil sie selbst das Nesthäkchen ihrer Familie war. Sie beschrieb Olympia dort als besonders liebevoll und hilfsbereit, während Adira eher temperamentvoll, aber ebenso herzlich sei. Auf Familienfotos, die sie zuletzt zu Ostern veröffentlichte, zeigte sie ihre beiden Mädchen im farbenfrohen Partnerlook und wirkte dabei sichtbar stolz auf die kleinen Persönlichkeiten an ihrer Seite. Überhaupt gewährt Serena ihren Followern regelmäßig sehr private Einblicke – vor allem in die Momente, in denen sie nicht als Champion, sondern einfach nur als Mutter gefragt ist.

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira, November 2025

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https://www.instagram.com/p/DQb0J1XkQIb/?img_index=1 Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter Olympia

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann und den zwei Kindern an Ostern 2026