Welcher Star soll heute das "Let's Dance"-Parkett verlassen?

In der achten Show von Let's Dance wird es heute Abend wieder spannend: Sieben Duos kämpfen noch um den begehrten Titel – und das mit einer besonderen Herausforderung, denn in dieser Folge tanzen alle Promis mit neuen Profi-Partnern. Jan Kittmann, Anna-Carina Woitschack (33), Nadja Benaissa (44), Gustav Schäfer (37), Joel Mattli, Milano und Ross Antony (51) müssen sich also erst einmal mit einem fremden Gegenüber auf dem Parkett finden und das vor großem Live-Publikum. Wer wird das meistern – und wer muss die Show noch heute Abend verlassen?

Die neuen Tanzpaare im Überblick: Jan geht mit Ekaterina Leonova (39) aufs Parkett, während Valentin Lusin (39) nach seiner Pause ins Geschehen zurückkehrt und mit Anna-Carina antritt. Nadja tanzt mit Massimo Sinató (45), Gustav mit Zsolt Sándor Cseke (38) und Joel mit Patricija Ionel (31). Milano bekommt Vika Sauerwald als neue Partnerin, und Ross bildet gemeinsam mit Alexandru Ionel (31) ein frisches Duo. Welche dieser Konstellationen harmoniert sofort – und für wen reicht es am Ende nicht zum Weiterkommen? Stimmt jetzt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Zuletzt musste Bianca Heinicke (33) die Tanzshow verlassen – ihr Traum vom "Let's Dance"-Titel endete in Show sieben. Damit kämpfen nun noch sieben Promis um den Sieg. Die laufende Staffel hat bereits gezeigt, dass jede Woche neue Überraschungen bereithalten kann und kaum jemand auf der sicheren Seite ist. Gerade der Partnerwechsel in Show acht dürfte für zusätzliche Spannung sorgen, denn die gewohnte Chemie zwischen Promi und Profi fehlt – und das kann bei der Jury und beim Publikum den entscheidenden Unterschied machen.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tänzer der 7. "Let's Dance"-Liveshow, 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026

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