Aleks Petrovic fordert Netflix-Star DeMoor im Ring heraus

Ein echtes Highlight-Duell kündigt sich beim ersten internationalen Fame-Fighting-Event an: Aleksandar Petrovic (35) und Chase DeMoor werden am 6. Juni in der Ostermann-Arena in Leverkusen gegeneinander in den Ring steigen. Bei dem Kampf treffen gleich zwei Champions aufeinander – Aleks ist amtierender Super-Heavyweight-Champion von Fame Fighting, während der 29-jährige Amerikaner Chase denselben Titel beim britischen Format Misfits Boxing hält. Fame-Fighting-Gründer Eugen Lopez schwärmt bereits gegenüber Bild von dem Duell: "Die beiden sind richtig heiß aufeinander. Aleks wollte Chase als Gegner. Der hat dann sofort angenommen. Diese Paarung ist sehr geil, weil zwei Champions gegeneinander antreten. Auch wenn Chase erfahrener ist, wird das ein hervorragender Kampf."

Auf dem Papier geht Aleks dabei als klarer Underdog in den Kampf. Der Temptation Island VIP-Star steht einem routinierten Promi-Boxer gegenüber: Chase hat bereits elf Kämpfe in seiner Karriere bestritten und acht davon gewonnen – allesamt durch K.o. Dazu kommt ein körperlicher Nachteil für den Deutschen: Chase überragt ihn mit einer Größe von 1,96 Metern um ganze zwölf Zentimeter. Auch in den sozialen Medien liegen die beiden Welten auseinander. Aleks zählt rund 357.000 Instagram-Follower, Chase hingegen begeistert stolze 2,1 Millionen Menschen auf der Plattform – ein Reichweitenunterschied, der nicht zuletzt auf seine TV-Karriere zurückzuführen ist, die 2020 mit der Netflix-Show "Too Hot to Handle" ihren Anfang nahm.

Zur deutschen Fame-Fighting-Szene hat Chase dabei durchaus eine persönliche Verbindung: Er ist mit dem deutschen Fame Fighter Kevin Njie (30) befreundet und unterstützte ihn sogar live am Ring bei der zweiten Ausgabe der Box-Show. Vor seiner TV-Karriere war der Amerikaner als ambitionierter Sportler aktiv – er spielte American Football auf College-Ebene an der Central Washington University und schaffte es sogar bis in das Probetraining der Seattle Seahawks in der NFL, wurde dort jedoch nicht ins Team aufgenommen. Das Event am 6. Juni ist das erste internationale Aufeinandertreffen von Fame Fighting, bei dem insgesamt acht deutsche Kämpfer auf internationale Promi-Boxer treffen.

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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Getty Images Chase DeMoor bei Sports Illustrateds "SI The Party" in New Orleans, 8. Februar 2025

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting