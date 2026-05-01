Nur zwei Deutschland-Konzerte: Olivia Rodrigo geht auf Tour

Olivia Rodrigo (23) meldet sich mit einer großen Ankündigung zurück: Die Sängerin geht auf Welttournee! Die 23-Jährige hat ihre "The Unraveled Tour" offiziell bekanntgegeben – und dabei auch gleich zwei Stopps in Deutschland eingeplant. Am 1. und 2. April 2027 steht sie in der Münchner Olympiahalle auf der Bühne. Auf Instagram ließ sie ihre Fans wissen: "Ich bin so, so aufgeregt, die 'The Unraveled Tour' anzukündigen!!! Ich zähle schon die Tage, bis ich alle Songs aus 'you seem pretty sad for a girl so in love' mit euch singen kann!!!"

Bevor die Europatour 2027 startet, hat Olivia aber noch einiges vor: Im Juni 2026 erscheint zunächst ihr neues Album, ehe sie ab September in Nordamerika auf die Bühne geht. Neben München stehen in Europa unter anderem Amsterdam, London, Mailand, Paris und Barcelona auf dem Tourplan. Fans, die dabei sein wollen, sollten sich den Kalender schon mal markieren: Der Vorverkauf beginnt am 5. Mai, der allgemeine Ticketverkauf folgt am 7. Mai. Auf Instagram häufen sich nach der Ankündigung bereits die begeisterten Kommentare, aber auch enttäuschte Stimmen machen sich Luft – manche deutschen Fans fragen, warum nur eine Stadt in Deutschland bedacht wurde.

Für Olivia ist es nicht der erste Besuch auf deutschen Bühnen: 2024 tourte sie im Rahmen ihrer letzten Welttournee gleich durch mehrere deutsche Städte und begeisterte ihre Fans hierzulande. Ihren Durchbruch feierte die Sängerin, die auch als Schauspielerin bekannt ist, 2021 mit dem Hit "Drivers License" – der Track katapultierte sie praktisch über Nacht zu einem der größten Popstars ihrer Generation.

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo auf der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

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Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo im Juli 2025 in Dänemark