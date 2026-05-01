Tage mit Tränen: Darum wurde es Monate still um Eloy de Jong

In einem Interview mit Antenne Schlager hat sich Eloy de Jong (53) jetzt erstmals offen dazu geäußert, warum es in den vergangenen Monaten so ungewohnt ruhig um ihn geworden ist. Der Sänger erklärt, dass eigentlich längst ein neues Album hätte erscheinen sollen – doch die Pläne gerieten ins Stocken. "Eigentlich hätte ich schon vor einem halben Jahr mit dem neuen Album anfangen müssen", sagte er im Gespräch mit Moderatorin Anika Reichel. Er ergänzt: "Es gab große Pläne, ein toller Vertrag – und plötzlich stand alles auf Pause. Auf einmal war da kein wirklicher Plan mehr, wie und wo meine Musik erscheinen soll. Das hat mich komplett durcheinandergebracht."

Der Grund für den Stillstand liegt in Veränderungen bei seinem bisherigen Schlagerlabel Telamo, das seit der Übernahme durch BMG im Jahr 2022 umstrukturiert wird. Für Eloy hatte das ganz konkrete Folgen: Die geplante Albumproduktion wurde verschoben, und aus sicheren Plänen wurden unsichere. "Ich saß da mit einem schönen Vertrag – aber im Grunde ohne funktionierende Plattenfirma. Für jemanden wie mich, der für seine Musik lebt, war das ein riesiger Schock", schildert er. Im "Antenne Schlager Star-Talk" gibt der Sänger zu, dass diese Phase emotionale Spuren hinterlassen hat: "Es gab Tage, an denen ich gedacht habe: Was ist das für ein Leben, so abhängig vom Showbusiness zu sein? Das bringt so viel Stress – und ja, manchmal auch Tränen. Die letzten Monate waren wirklich nicht einfach." Dennoch blickt er nach vorne: Neue Musik soll kommen, auch wenn noch nicht alle Details feststehen. "Ich habe noch so viele Geschichten, die ich erzählen möchte – und ich werde sie erzählen", verspricht er seinen Fans.

Durch die schwierige Zeit hat Eloy vor allem Halt in seinem Privatleben und im Sport gefunden. Regelmäßiges Training, feste Routinen sowie die Unterstützung durch seinen Partner und seine Familie geben ihm die nötige Stabilität. Eloy de Jong wurde in den Niederlanden geboren und wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Boygroup Caught in the Act bekannt, bevor er eine Solokarriere im Schlagerbereich startete.

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Eloy de Jong, Sänger

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Eloy de Jong beim smago! Award 2019

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Eloy de Jong bei "Immer wieder sonntags"