Ozempic-Verdacht: Fans verteidigen Olivia Wildes Aussehen

Olivia Wilde (42) steht erneut im Zentrum einer hitzigen Debatte – und diesmal geht es nicht um ihre Filme, sondern um ihr Äußeres. Seit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich des San Francisco International Film Festival, auf dem sie ihren neuen Streifen "The Invite" vorstellte, sorgt ein Interviewclip mit der Schauspielerin für reichlich Gesprächsstoff. In dem kurzen Video, das SFGate bei dem Event aufzeichnete und das sich anschließend rasant im Netz verbreitete, wirkt die Regisseurin deutlich schmaler als früher. In den sozialen Medien ließen daraufhin einige Nutzer fiese Kommentare über Olivias Gesicht und Figur los und spekulierten sogar über vermeintliche Abnehmhilfen wie Ozempic – doch die Anhänger der "Booksmart"-Regisseurin hielten sofort mit Nachdruck dagegen.

Unter dem Clip, der auf Plattformen wie X und Instagram geteilt wurde, sammelten sich schnell zahlreiche Beiträge, in denen Fans die Starregisseurin in Schutz nahmen. Viele User erklärten, das Video sei schlicht unter schlechtem Licht entstanden und mit einer unvorteilhaften Linse gefilmt worden. "Es ist unvorteilhaftes Licht und ein schlechtes Kameraobjektiv. Sie sieht sonst wunderschön aus und altert sehr anmutig", schrieb ein Unterstützer. Eine andere Person meinte: "Ich glaube, es waren die Kameraeinstellungen oder ein Filter von der Person, die das Video gemacht hat. In einem Nachrichtenclip sah sie nicht so schlimm aus." Wieder andere hatten genug von der Körperfixierung im Netz: "Warum ist das überhaupt ein Beitrag? Sie ist schön. Wir leben in einer Welt, in der jeder perfekt sein muss. Du darfst nicht zu dick sein, du darfst nicht zu dünn sein. Wen interessiert das?" Ein weiterer Fan brachte es knapp auf den Punkt und forderte, man solle endlich "aufhören und die Leute in Ruhe lassen".

Olivia selbst hatte den Druck des Starkults schon früher thematisiert. In einem Gespräch mit dem Magazin Elle erklärte sie, dass die öffentliche Beobachtung oft Grenzen sprenge: "Es ist, als würde die breite Öffentlichkeit denken, wenn du etwas machst, das du verkaufst, dann hast du akzeptiert, dass dein Leben von einem Rudel Wölfe in Stücke gerissen wird." Sie fügte hinzu: "Nein, das gehört nicht zur Jobbeschreibung." Gegenüber Vogue sprach die Regisseurin zudem über Selbstakzeptanz: "Schönheit ist keine Pflicht, um mit dem Rest der Welt zu interagieren. Es geht darum, mit uns selbst zu interagieren und uns zu feiern." Olivias Fans teilen diese Einstellung und setzen sich deutlich gegen das Bodyshaming zur Wehr, das der Schauspielerin derzeit entgegenschlägt. Auf ihre Fans kann sich Olivia somit jederzeit verlassen.

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X.com / Royce Lopez Olivia Wilde beim "San Francisco International Film Festival", 2026

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Getty Images Olivia Wilde, September 2025

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin