"Unglaublichste Frau": Lorenzo Lamas schwärmt von Heather

Lorenzo Lamas (68) schwärmt in höchsten Tönen von seiner neuen Freundin Heather Locklear (64). In einem Interview mit Fox News Digital, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, bezeichnete der Schauspieler die 64-Jährige als die unglaublichste Frau. "Ich habe vieles versucht und viel gelernt, und sie ist die unglaublichste Frau, die ich je getroffen habe", so Lorenzo. Auf die Frage, ob er mit dieser Entwicklung gerechnet hatte, antwortete der 68-Jährige klar und deutlich: "Die kurze Antwort lautet: Nein." Dass ausgerechnet sein Glaube ihm dabei geholfen habe, die wahre Liebe zu finden, betonte er ebenfalls: "Mit Jesus Christus in deinem Leben kannst du alles erreichen."

Laut TMZ sind Heather und Lorenzo seit Ende 2025 ein Paar – sie feierten gemeinsam Silvester bei einem Las Vegas-Trip. Dabei wurden sie bei einem romantischen Dinner im Barry's Steakhouse im Circa Resort & Casino fotografiert. Besonders schön: Auch ihre erwachsenen Kinder lernten sich inzwischen kennen. Heather hat eine Tochter, Ava Sambora (28), aus ihrer Ehe mit Rockstar Richie Sambora (66). Lorenzo bringt gleich sechs Kinder aus früheren Beziehungen mit. Ein Insider sagte, dass das Treffen ein voller Erfolg war – "alle hatten viel Spaß".

Die Romanze zwischen den beiden hat eine lange Vorgeschichte: Heather und Lorenzo lernten sich bereits 1983 kennen, als sie gemeinsam für ein Playgirl-Cover posierten – sie damals als Star der Serie "Dynasty", er als Gesicht von "Falcon Crest". Im Dezember teilte Lorenzo ein Throwback-Bild des ikonischen Cover-Shoots auf X und kommentierte es mit den Worten: "Ich kann nicht glauben, dass das 43 Jahre her ist! Randnotiz: Speedos nur auf Anfrage." Zuletzt traten die beiden beim Chiller Theatre Expo 2026 in New Jersey erstmals gemeinsam öffentlich auf und posierten für Fotos.

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Imago Lorenzo Lamas, Januar 2026

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Imago Heather Locklear, Januar 2026

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Getty Images Heather Locklear mit ihrer Tochter Ava