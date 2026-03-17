Was ist ein Oscar wirklich wert? Die Antwort dazu überrascht

Am Wochenende wurden in Hollywood bei den Academy Awards – wie die Oscar-Verleihung offiziell heißt – wieder die begehrten Oscar-Statuetten vergeben. Für viele Schauspieler ist die Auszeichnung ein Ritterschlag, der ihre Karriere über Nacht verändern kann. Wer einen Oscar gewinnt, darf sich häufig über größere Rollen, mehr Möglichkeiten und deutlich höhere Gagen bei zukünftigen Projekten freuen. Die goldene Trophäe gilt als eine der begehrtesten Auszeichnungen der Filmbranche. Doch wie viel ist die berühmte Statue eigentlich in wert? Die Antwort darauf dürfte einige überraschen.

Der Wert der Oscar-Statuette ist nämlich überraschend gering. Wie Just Jared berichtet, darf ein Oscar offiziell kaum teurer weiterverkauft werden, als es die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" vorschreibt. Die Organisation hat strenge Regelungen eingeführt, die verhindern sollen, dass die Trophäen zu hohen Preisen auf dem freien Markt gehandelt werden. Gewinner müssen sich verpflichten, den Oscar zunächst der Academy zum symbolischen Preis von umgerechnet 0,87 Euro – ein US-Dollar – anzubieten, sollten sie oder ihre Erben den Preis jemals verkaufen wollen. Der Grund dafür: Die Statuetten sollen vor einem Wertverlust für zukünftige Preisträger oder vor dem Handel durch Fans geschützt werden, so berichtet auch Fox8. Und der materielle Wert? Die Größe – ca. 34 cm – und das Gewicht – ca. 3,9 kg –, das zinnähnliche Metall namens Britannia und der Überzug mit 24-karätigem Gold ergeben laut Entertainment Weekly einen Wert von etwa 565 Euro.

Vor der Einführung der Regelung im Jahr 1950 gab es tatsächlich Oscar-Verkäufe: Laut Just Jared wurde 1999 der Oscar für den besten Film von 1940 für "Vom Winde verweht" von Michael Jackson (†50) für 1,3 Millionen Euro ersteigert. Der Oscar für das beste Drehbuch für "Citizen Kane" aus dem Jahr 1942 wurde laut Reuters 2011 bei einer Auktion in Kalifornien für knapp 748.600 Dollar verkauft.

Für die Stars, die mit einem Oscar nach Hause gegangen sind, zählt durch den definierten, sehr geringen Wert vor allem das Prestige. Die Auszeichnung ist ein Symbol für künstlerische Exzellenz und Anerkennung durch die Branche. Viele Schauspieler und Filmschaffende träumen ihr ganzes Leben davon, einmal auf der Bühne des "Dolby Theatre" in Los Angeles zu stehen und die goldene Statue in den Händen zu halten. Der wahre Wert eines Oscars liegt somit nicht in seinem Materialpreis, sondern in der Bedeutung, die er für die Karriere und das Vermächtnis der Gewinner hat.

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Getty Images Eine Oscar-Trophäe im Februar 2010 in New York

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Getty Images Die Oscar-Trophäe

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Getty Images Oscar-Trophäen im März 2006 in New York

Getty Images Jessie Buckley mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" bei den 98. Academy Awards in Hollywood