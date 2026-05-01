"Euphoria"-Star Barbie Ferreira hat ganze 23 Kilo abgenommen

Euphoria-Star Barbie Ferreira (29) zeigt sich aktuell so schlank wie nie: Für ein neues Fotoshooting mit dem Magazin Bustle posiert die Schauspielerin jetzt im Satin-BH und präsentiert dabei ihren beachtlichen Gewichtsverlust von rund 23 Kilogramm. In der frisch veröffentlichten Ausgabe spricht Barbie dabei ganz offen über die ständige Beobachtung ihres Körpers – und macht klar, dass sie genau darauf eigentlich gar keine Lust hat. Die frühere Serien-Darstellerin, die in der dritten Staffel von "Euphoria" allerdings nicht mehr zu sehen ist, erzählt in dem Interview, wie sehr sie die Fragen zu ihrem Gewicht nerven und warum sie sich selbst gar nicht auf ihre veränderte Figur fokussieren möchte.

Gewichtsschwankungen begleiten Barbie schon ihr ganzes Leben. "Ich nehme zu, ich nehme ab – das ist halt mein Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so extrem darauf fixiert sein würden", erzählt die Schauspielerin. Seit Beginn ihrer Modelkarriere habe sie jedes Jahr anders ausgesehen, weshalb sich immer wieder Diskussionen um ihren Körper entzündeten. Ein Trend, den sie kritisch sieht: "Es ist gerade sehr angesagt, über Frauenkörper zu reden, und genau deshalb rede ich persönlich nicht darüber", stellt sie klar. Barbie hat sich in der Vergangenheit mehrfach gegen Bodyshaming ausgesprochen und betont, dass sie sich nicht über ihr Gewicht definieren lasse. "Es wird ständig darüber diskutiert, wie ich aussehe – und wie andere Frauen aussehen. Als Frauen befinden wir uns in einer aussichtslosen Situation."

Noch heute würden Fans über ihr damaliges Aussehen aus der Tumblr-Zeit sprechen, als sie gerade einmal 14 Jahre alt war und im Zimmer ihrer Mutter Fotos machte. Später wurde sie durch Bikini-Kampagnen plötzlich als Aktivistin für Body Positivity gehandelt, obwohl sie sich damals selbst noch gar nicht als politisch engagiert begriff. Heute betont die "Euphoria"-Bekanntheit, dass echter Aktivismus für sie bedeutet, sein Leben dauerhaft einem Thema zu widmen – sie selbst wolle vor allem, dass Menschen in den Medien so gezeigt werden, wie sie wirklich sind. Beruflich setzt Barbie längst andere Prioritäten: Nach ihrem Ausstieg aus "Euphoria", den sie bereits vor einiger Zeit mit dem Wunsch nach neuen Herausforderungen begründet hatte, konzentriert sie sich nun auf ihre Filmkarriere und zeigt dabei auch abseits des Sets gerne ihre persönliche, expressive Seite – etwa in Podcasts oder bei ihren entspannten Ausflügen zum Renaissance-Festival, auf denen sie nach eigener Aussage ganz privat sein kann.

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X.com / Popbase Barbie Ferreira, Schauspielerin

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Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

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Getty Images Barbie Ferreira bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood